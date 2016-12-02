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ile dalga geçti

'ün ekonomisti , sosyal medya üzerinden ın yükselişi hakkında yaptığı yorumda ve gazileriyle dalga geçti. Aydın Doğan’ın kriz tellalı 15 yıldır Türkiye batıyor diye ekranda bağırıyor. Ne dediyse tersi oldu.

15 Temmuz şehitleri ile dalga geçti
ekonomisti , üzerinden ın yükselmesini değerlendirirken, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde vücudunu tanklara karşı siper eden kahraman şehit ve gazilerimize hakaret etti.

Çapa, dolarla ilgili yorumunda 15 Temmuz'da şehit ve gazi olan vatandaşlarımızı hiçe sayarak, dolar sevgisinin vatan sevgisinin önüne geçtiğini söyledi.

Hakaretlerini sürdüren Çapa, halkın doları her şeyden fazla sevdiğini ima ederek, "Tankların önüne yatarız, dolarımızı satmayız" mı? ifadelerini kullanarak büyük bir skandala imza attı.

Büyük tepki toplayan inde Çapa, şu ifadeleri kullandı:

"Dolar 3.46'yı aştı. Ne oldu, dolar sevgisi vatan sevgisini geçti mi? "Tankların önüne yatarız, dolarımızı satmayız" mı? Kahramanlar nerede?"

Çapa, gelen tepkiler üzerine, 169 bin kullanıcının takip ettiği Twitter hesabını kilitledi.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma 21:33
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