SABAH, 2013 yılından itibaren uygulanmaya başlanan elektronik izleme sisteminin yönetildiği merkezi görüntüledi.
Şimdiye kadar 22 bin kişinin izlendiği merkezden halen bileğinde elektronik kelepçe olan 2 bin 902 kişi takip ediliyor. 24 saat süren izleme işlemini, 46 personel gerçekleştiriyor.
Sistemin yönetiminden sorumlu olan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra mahkemelerin haklarında tutuklamayı gerek görmediği kişiler hakkında yine mahkemelerce alternatif kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildiğini söyledi. Yıldırım, "yurtdışına çıkış yasağı" ve "belirli aralıklarla karakola imza verme" gibi tedbirlerin yanı sıra "elektronik izleme" kararlarının da kendilerine ulaştığını, bu şekilde aralarında eski HSYK üyeleri Ahmet Hamsici, Mustafa Kemal Özçelik ve Kerim Tosun'un da bulunduğu izlemeye alınan FETÖ soruşturmasından şüpheli sayısının 218 olduğunu söyledi. Yıldırım'ın verdiği bilgilere göre sistem şöyle işliyor: Mahkemeler, soruşturma süresince tutuklanmasına gerek görülmeyen veya yargılama ve şartla salıverilme sonrasında izlenmesinde yarar görülen şüphelilerle tutuklular hakkında; konutu terk etmekten yasaklanma, cezanın konutta infazı belirli yerlere gitmekten yasaklanma, belirli bir yerleşim bölgesini terk etmeme, mağdura yaklaşmama ve evde alkol kullanımının yasaklanması gibi yöntemler içeren "izleme" kararı alıyor. Bu kararlar, Adalet Bakanlığı'na bildiriliyor.
Bakanlık, izlenecek kişinin ayak bileğine, kol saati şeklinde elektronik kelepçe takıyor ve kendisine cep telefonu büyüklüğünde "el takip cihazı" veriyor.
"ALAN DIŞINA ÇIKTIN GERİ DÖN"
Kişi, hakkında uygulanan izleme kararının niteliğine göre konutu terk eder, yasaklanan yerlere gider veya belirli yerleşim bölgelerini terk edecek olursa sistem Ankara'daki merkeze sinyal gönderiyor.
Sinyali alan personel, aynı zamanda konuşma özelliği de bulunan el takip cihazını arayarak izlenen kişiye, "belirlenen sınırlar dışına çıktınız geri dönün" diyerek uyarıda bulunuyor. Kişi geri dönerse normal izlemesi devam ediyor. Geri dönmez ve bölgeden uzaklaşmaya devam ederse adli kontrol sisteminin uygulandığı bölgedeki polis veya jandarma karakolu aranarak şüphelinin konum bilgileri verilip müdahale etmesi isteniyor. Bakanlık bu aşamada gerekli görürse adli kontrol kararını veren mahkemeye de bilgi vererek kararın ihlal edildiğini duyuruyor. Mahkeme adli kontrol kararını ihlal ettiği gerekçesiyle, izlenen kişi şüpheliyse tutuklama, şartla salıverilmiş bir hükümlüyse şartla tahliyenin kaldırılması gibi kararlar verebiliyor.
Sistem, şüpheli veya şartla tahliye edilmiş hükümlüyü anlık izleme olanağı verdiği gibi bu kişinin, kontrol sisteminin uygulandığı dönemle sınırlı olmak üzere, geçmişe yönelik nerelere gidip geldiğini belirleme olanağı da veriyor. Böylelikle izlenen bu kişi izlendiği sürece herhangi bir suç yerine gitmiş mi gitmemiş mi bu da tespit edilebiliyor.
KAZAN'DAKİ FETÖ'CÜ TAKİPTE
Hakkında elektronik kelepçe kararı verilen bir FETÖ şüphelisi, Denetimli Serbestlik İzleme Merkezi'nin ekranlarına böyle yansıyor. Hakkında, "Ankara il sınırları dışına çıkmama" kararı verilen bu şüphelinin, Kazan ilçesi içinde, ağırlıklı olarak ikamet yerine yakınlarda dolaştığı gözleniyor.
SABAH
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