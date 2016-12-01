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'nün tabancası

Teröristbaşı Gülen’in ‘En sevdiğim öğrencimdir’ dediği , İzmir’deki evinde kıskıvrak yakalandı. Tabanca’nın ile kullandığı ve büyük işadamlarına ‘abilik’ yaptığı öğrenildi

FETÖnün tabancası
FETÖ elebaşısı , 'daki evine saklandı. Binlerce kilometre uzaktan ülkemizi hedef aldı. Aklını bu sahtekara satmış hainler de yıllarca hizmet adı altında devletin her kurumuna sızdı. 15 Temmuz'da 'nün eğittiği bu teröristler, ülkemizde darbe yapmaya kalktı. Ancak milletin tokatını yedi. Bu tarihten itibaren örgüte üye olduğu belirlenen çok sayıda hain tutuklandı.

BÜYÜK İŞADAMLARININ ABİSİ
İzmir Aliağa Emniyet Müdürlüğü ekipleri de geçtiğimiz gün kanlı örgüte yönelik operasyon yaptı. Bayraklı İlçesi'nde bir adrese baskın yapan ekipler, teröristbaşı Gülen'in 'En sevdiğim öğrencimdir' dediği Mehmet Tabanca'yı evinde yakaladı. Evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana ulaşıldı. Tabanca'nın örgütün Türkiye genelinde en üst düzey kişilerden oluşan grubuna dahil olduğu ve örgütün şifreli yazışma programı ve isimli programı kullandığı ortaya çıktı. Büyük işadamları ile gizli şekilde toplantılar yaptığı, işadamlarını yönettiği, defalarca Pensilvanya'da örgüt liderinin yanına gidip geldiği ve uzun süre yanında kaldığı anlaşıldı.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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