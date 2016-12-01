FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, Pensilvanya'daki evine saklandı. Binlerce kilometre uzaktan ülkemizi hedef aldı. Aklını bu sahtekara satmış hainler de yıllarca hizmet adı altında devletin her kurumuna sızdı. 15 Temmuz'da FETÖ'nün eğittiği bu teröristler, ülkemizde darbe yapmaya kalktı. Ancak milletin tokatını yedi. Bu tarihten itibaren örgüte üye olduğu belirlenen çok sayıda hain tutuklandı.
BÜYÜK İŞADAMLARININ ABİSİ
İzmir Aliağa Emniyet Müdürlüğü ekipleri de geçtiğimiz gün kanlı örgüte yönelik operasyon yaptı. Bayraklı İlçesi'nde bir adresebaskın yapan ekipler, teröristbaşıGülen'in 'En sevdiğim öğrencimdir'dediği Mehmet Tabanca'yı evindeyakaladı. Evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana ulaşıldı. Tabanca'nın örgütün Türkiye genelinde en üst düzey kişilerden oluşan grubuna dahil olduğu ve örgütün şifreli yazışma programı ByLock ve Eagle isimli programı kullandığı ortaya çıktı. Büyük işadamları ile gizli şekilde toplantılar yaptığı, işadamlarını yönettiği, defalarca Pensilvanya'da örgüt liderinin yanına gidip geldiği ve uzun süre yanında kaldığı anlaşıldı.
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