CHP gezi derdine düştü

CHP, TBMM Başkanlığına iki kez başvurarak, TBMM'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un uygulanmasını talep etti. Meclis Başkanlığı'na ilk başvuruyu yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, milletvekillerinin uluslararası faaliyetlerinin ne şekilde yürütüleceğinin, TBMM'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da belirtildiğini hatırlattı. Altay, kanunda dış ilişkilerin çerçevesinin ve TBMM'yi temsil edecek heyet üyelerinin seçilme esaslarına yer verildiğine işaret etti. Altay başvurusunda "Kanunun bu hükümleri ile yerleşik uygulamalara aykırı olarak, CHP milletvekilleri ile grubumuzun bilgisi dışında doğrudan temas kurarak uluslararası faaliyetlere katılmalarını talep ettiğiniz, milletvekillerimizce grup başkanlığımıza değişik zamanlarda iletilmiştir. Son olarak 2 CHP milletvekiline Fransa ve Avusturya faaliyetleri için davette bulunulması üzerine bu hatırlatmanın yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Siyasi parti grupları yerine TBMM Başkanı'nca doğrudan milletvekillerine görev tevdi edilmesinin, kanunun ihlalinin yanında TBMM geleneklerinin de zedelenmesine yol açtığına kuşku yoktur" dedi.
CHP Grubu, bu yazısına yanıt alamadığı gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel imzasıyla TBMM Başkanlığına ikinci başvuruyu yaptı. Özel TBMM'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun uygulanması kapsamında keyfi uygulamaların devam ettiğini öne sürerek "Parlamentomuzun dış ilişkileri konusundaki mevzuat hükümleri ve geleneklerine paralel uygulamalar yapılması konusunu tekrar arz ederim" diye konuştu.
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