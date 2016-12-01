YARI BAŞKANLIK
Anayasa değişikliğinin halk tarafından kabul edilmesinden cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılacağı 2019 yılına kadar geçecek yaklaşık 2,5 yıllık sürede Fransa'dakine benzer bir yarı başkanlık modeli uygulanacak. Başbakan görevine devam edecek ancak Bakanlar Kuruluna cumhurbaşkanı başkanlık edecek. Bakanları görevden alıp atayacak. Cumhurbaşkanı yeni sistemde kendisine verilen yetkilerin bir bölümünü kullanabilecek. Bu süreçte kurumlar yeni döneme hazırlanacak.
BAŞBAKAN OLMAYACAK
İkinci formüle göre ise seçimler 2019 yılında yapılsa da sistem fiili olarak yürürlüğe girecek. Başbakanlık makamı ortadan kalkacak. Bakanlar Kurulu doğrudan cumhurbaşkanına bağlı olacak. Cumhurbaşkanı aynı zamanda kendisine verilen yeni yetkileri kullanacak. Bu süre içinde Bakanlar Kuruluna geçiş döneminde milletvekilleri arasından da atama yapılması da konuşuluyor.
CUMHURBAŞKANI OLAMAZSA PARLAMENTOYA
MHP, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ayrı tarihlerde yapılmasını önerdi. AK Parti iki seçimin birlikte yapılması konusunda "ABD'de seçimlerin ayrı yapılması tartışılıyor. Fransa da ayrı tarihlerde yapılan seçimlerin sıkıntı yarattığı gördü" diyerek MHP'yi ikna etmeye çalışacak.
AK Parti, parti genel başkanlarının, iki seçimin birlikte yapılması halinde cumhurbaşkanlığına aday olup kazanamaması halinde parlamento dışında da kalmasını önleyecek bir formül üzerinde duruyor. Buna göre bir genel başkan hem genel başkan hem de milletvekilliği için aday olabilecek. Cumhurbaşkanı seçilemezse milletvekili olarak yoluna devam edebilecek.
ZÜBEYDE YALÇIN
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