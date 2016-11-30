Tokat oyunu

Yazılımla ilgilenen bir grup amatör genç, yaklaşık 2 ay önce "FETO Tokatla" isimli oyun yaptı. Amatör gençler bu oyunun, oyun mağazalarında ücretsiz olarak yayınlanması için başvuruda bulundu. Fakat dünyanın en önemli oyun mağazaları bu oyunu şiddet içerdiği gerekçesiyle kabul etmedi. Buna rağmen oyun 2 ay içerisinde yaklaşık 60 bin kişi tarafından indirildi. Öte yandan amatör gençler arama motorunun oyunu uygulama mağazasında kabul etmediğini iddia etti. Yazılımı geliştiren isimlerden İbrahim Keleş, bu mağazalarda daha çok şiddet içeren görüntülerin bulunduğu oyunların yayınlanmasına rağmen kendi oyunlarının yayınlanmasına izin verilmemesine tepki gösterdi.





* FETO "Tokatla" oyunu mağazalara girmeden iki ay içinde 60 bin kişi tarafından indirildi.



DONALD TRUMP'I DÖVMEK SERBEST

Oyunu geliştiren kişilerden İbrahim Keleş, "FETO Tokatla", insanların 15 Temmuz ile ilgili travmaları biraz olsun azaltmaya yönelik arkadaşlarımızla geliştirdiğimiz bir oyun. Şu anda bir yerde sadece uygulama olarak var, ancak henüz direkt bir oyun olarak kabul edilmiş değil. Hedefimiz 15 Temmuz'da bize yapılan bu hain darbe girişimine karşı Türkiye'deki ve dünyadaki tüm FETÖ'ye karşı duruş sergileyen insanların sadece bir oyun oynayarak tepkilerini göstermelerini sağlamaktı. Ancak "FETO Tokatla" uygulamasını direkt olarak kabul etmediler. Biz bunun da manidar olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. Oyunun yayınlanmamasına engel teşkil edecek bir şey bulunmadığını ifade eden Keleş, "Bu oyun mağazaları şu andaki Amerikan Başkanı Donald Trump'un başının kesildiği, kan görüntülerinin bulunduğu ve daha sonra gözünde dolarların çıktığı oyunlara müsaade ediyor. Ancak "FETO Tokatla" oyununa, daha az şiddet ve daha çok espri içermesine rağmen neden izin verilmiyor? Biz oyunu mağazalara koymak için ismini değiştirdik, farklı ülkelerden yükleme yaptık, ama her defasında bizim hesaplarımız engellendi" dedi.





* Cep telefonu uygulamalarında binlerce benzer örneği olan oyunda Trump gibi farklı isimlerin dövülmesine izin veriliyor. Ancak konu FETÖ olunca Google Play ve Apple Store bu durumu engelliyor.