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adresi hain den

Suikast adresi hain yaverden
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Marmaris'te Erdoğan'a planlayıp yöneten 47 ci için hazırlanan iddianamede önemli ayrıntılar yer aldı. Suikast girişiminin planlayıcılarının Gökhan Şahin Sönmezateş, Şükrü Seymen ve Osman Kılıç olduğu belirtildi. İddianamede, 'cü kalkışma sonucu tutuklanan Erdoğan'ın Başyaveri Ali Yazıcı'nın saat 24.05'te Çiğli 2. Ana Jet Üssü'ne geldiği ve burada darbeci general Sönmezateş ile görüştüğü bilgisi yer aldı. Yazıcı'nın gün içerisinde Erdoğan'ın Marmaris Grand Yazıcı Turban Otel'de kaldığı bilgisine ulaştığına dikkat çekilirken, bu bilgiyi Sönmezateş ile de paylaştığının değerlendirildiği belirtildi. Yazıcı'nın otel bilgisini vermesinin ardından ise Sönmezateş'in, Erdoğan'ın kaldığı yeri teyit edebilmek için Akıncı Üssü ile görüşme trafiği yaptığı vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin bulunduğu Okluk Koyu'nu gösteren yırtılmış haritalarda Gökhan Şahin Sönmezateş ile Zekeriya Kuzu'nun da parmak izleri bulundu.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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