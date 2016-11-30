Suikast adresi hain yaverden

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast planlayıp yöneten 47 darbeci için hazırlanan iddianamede önemli ayrıntılar yer aldı. Suikast girişiminin planlayıcılarının GökhanŞahin Sönmezateş, Şükrü Seymen ve Osman Kılıç olduğu belirtildi. İddianamede, FETÖ'cü kalkışma sonucu tutuklanan Erdoğan'ın BaşyaveriAli Yazıcı'nın saat 24.05'teÇiğli 2. Ana Jet Üssü'ne geldiği ve burada darbeci general Sönmezateş ile görüştüğü bilgisi yer aldı. Yazıcı'nın gün içerisinde Erdoğan'ın MarmarisGrand Yazıcı Turban Otel'de kaldığı bilgisine ulaştığına dikkat çekilirken, bu bilgiyi Sönmezateş ile de paylaştığının değerlendirildiği belirtildi. Yazıcı'nın otel bilgisini vermesinin ardından ise Sönmezateş'in, Erdoğan'ın kaldığı yeri teyit edebilmek için Akıncı Üssü ile görüşme trafiği yaptığı vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin bulunduğu Okluk Koyu'nu gösteren yırtılmış haritalarda GökhanŞahin Sönmezateş ile ZekeriyaKuzu'nun da parmak izleri bulundu.
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