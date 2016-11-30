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İşte tankların çıkış anı

akşamı Maltepe’deki birlikler ’i e gitti. Hainlerin, tankları kışladan çıkarma anları da soruşturmaya delil olarak girdi

İşte tankların çıkış anı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında askerlere yönelik ilk iddianame önceki gün tamamlanmıştı. Başsavcılık onayından geçen ve İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne düşen iddianamenin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Bülent Başer ve Hikmet Pak tarafından hazırlanan 151 sayfalık iddianamede, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etmeye giden darbeci askerlerin kışladan çıkışlarını gösteren fotoğraflar da yer aldı. General Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki darbeci askerlerin gecesi saat 22.18'de kışladan çıkış yapmaya başladıkları anlatılan iddianamede şu ifadeler yer aldı: "Son zırhlı aracın saat 23.01 sıralarında Nizamiye Kapısı'ndan çıkış yaptığı, Tugay Komutanlığı'ndan sevk edilen araçların, karışık bir vaziyette çıkış yaptıkları, araç plaka ve numaralarının çoğunun kamera görüş açısı nedeniyle tespit edilemediği" ifadeleri kullanıldı.

4 TANK VE ÇOK SAYIDA ZIRHLI ARAÇ
Tugaydan, Havalimanı'na ne kadar aracın çıktığının da tespitinin yapıldığı iddianamede, 2 adet geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı, 2 adet zırhlı muhabere aracı, 4 adet tank ve 1 personel taşıyıcı aracın çıktığı anlatıldı. Ayrıca bu araçlarla tugaydan, 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 5 astsubay, 20 uzman çavuş ve 34 erin çıktığı da iddianamede belirtildi.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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