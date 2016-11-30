İşte tankların çıkış anı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen darbe soruşturması kapsamında askerlere yönelik ilk iddianame önceki gün tamamlanmıştı. Başsavcılık onayından geçen ve İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne düşen iddianamenin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Bülent Başer ve Hikmet Pak tarafından hazırlanan 151 sayfalıkiddianamede, Sabiha Gökçen Havalimanı'nıişgal etmeye giden darbeci askerlerinkışladan çıkışlarını gösteren fotoğraflar dayer aldı. General Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki darbeci askerlerin 15 Temmuz gecesi saat 22.18'de kışladan çıkışyapmaya başladıkları anlatılan iddianamede şu ifadeler yer aldı: "Son zırhlı aracın saat 23.01 sıralarında Nizamiye Kapısı'ndan çıkış yaptığı, Tugay Komutanlığı'ndan sevk edilen araçların, karışık bir vaziyette çıkış yaptıkları, araç plaka ve numaralarının çoğunun kamera görüş açısı nedeniyle tespit edilemediği" ifadeleri kullanıldı.
4 TANK VE ÇOK SAYIDA ZIRHLI ARAÇ
Tugaydan, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ne kadar aracın çıktığının da tespitinin yapıldığı iddianamede, 2 adet geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı, 2 adet zırhlı muhabere aracı, 4 adet tank ve 1 personel taşıyıcı aracın çıktığı anlatıldı. Ayrıca bu araçlarla tugaydan, 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 5 astsubay, 20 uzman çavuş ve 34 erin çıktığı da iddianamede belirtildi.
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