İstanbul’u işgal planı o albaydan

"ANKARA'YI BÖLDÜK"
Darbe toplantısına katılan isimlerden Binbaşı Murat Yanık, Düzenli'nin 14 Temmuz'da İstanbul'a gelip harekât planına son şeklini verdiğini, darbe girişiminin erkene alındığı haberini de Düzenli'nin verdiğini ifade etti. İşte Binbaşı Yanık'ın ifadesinden satır başları:
"İzindeyken Yarbay Ertuğrul Terzi aradı ve tabura katılışımı erken yapmam gerektiğini söyledi. Ben de 11 Temmuz günü Ankara'ya geldim. Ankara Kara Kuvvetleri'nde Tuğgeneral Ali Kalyoncu 'Yönetim el koyacağız' dedi. Ankara haritası üzerinde Mamak tugayının hangi noktaları kontrol edeceğini konuşmaya başladılar. Ankara'yı ikiye böldüklerini, yarısının zırhlı birlikler komutanlığının diğer yarısının ise Mamak tugayının kontrolü altında olduğunu söylediler.
HARİTA ÜZERİNDEN PLAN...
Beni İstanbul ayağında darbe planlamasını yapan Kurmay Albay Muzaffer Düzenli'nin yanına götüreceklerini söylediler. 13 Temmuz günü İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na intikal ettik. Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Mehmet Kapan tüm tabur komutanları ile brifing salonunda toplandık.
Harita üzerinden, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kontrol edilmesi, kontrolü Kuleli Askeri Lisesi'ne verilen 2. Boğaz Köprüsü'nün takviye edilmesi, Üsküdar Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün kontrol altında tutulması, Acıbadem'deki Telekom'un ablukaya alınması ve TEM ile E-5'in kontrol altında tutulması ele alındı.
14 Temmuz Perşembe günü bir toplantı daha yapıldı. Bu toplantıya Kurmay Albay Muzaffer Düzenli de katıldı. Planlar ona da anlatıldı. Düzenli, koordineleri yapmak için Avrupa yakasına geçeceğini, oradaki toplantıdan sonra Ankara'ya döneceğini söyledi ve Murat Çelebioğlu'na 'Whatsapp grubunu kurmayı unutma' deyip ayrıldı.
'ERKENE ÇEKİLDİ HAREKETE GEÇİN'
15 Temmuz günü Akademiler Komutanı Emir Subayı Binbaşı Fatih Irmak ile sosyal tesislerde buluştuk. Saat 17.00 sıralarında Tugay Komutanı Tuğgeneral Özkan Aydoğdu'nun yanına gittik. Ankara'dan harekât gününün cuma gece 03.00 olacağı haberi geldi. Saat 20.00 sıralarında telefonla Ankara'dan Albay Düzenli beni aradı ve harekâtın erkene çekildiğini haber verdi. Birkaç dakika sonra da Murat Çelebioğlu'nu aradı 'Harekatâ başlayın' dedi.
Köprüde başlangıçta herhangi bir sorun yokken TV'den Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın açıklamalarından sonra halkın sokağa çıkması üzerine sıkıntılar olmaya başladı. Sabiha Gökçen'e giden ekip ulaşamadı. Bunun üzerine Whatsapp grubunda Muzaffer Düzenli mukavemet edilirse ateş açılmasını söyledi.
"KOCAELİ'NDE YAKALANDIM"
Darbe girişimi başarısız olunca Tugay Komutanı Özkan Aydoğdu bana ve Murat Çelebioğlu'na asıl görev yerimiz 2. Zırhlı Tugay olmadığı için tugayı terk etmemizi, kendilerinin de teslim olacağını söyledi. Kocaeli'nde yakalandım. Pişmanım ve utanıyorum."
SON BİR UMUTLA DARBE DENEDİLER
İddianameye göre; örgüt dershanelerinin kapatılması, soruşturmaların başlatılması, TSK'daki yapılanmanın gün yüzüne çıkmasıyla korkuya kapılan örgüt, son bir hamle olarak darbe girişimini gerçekleştirdi. Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk davaların, TSK içerisindeki diğer görüşteki askeri bürokrasinin tasfiyesi için açıldığına dikkat çekilen iddianamede "Harp okullarındaki kadrolaşma örgütün anlayışına göre bu bir fetih hareketidir" denildi.
SABAH
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