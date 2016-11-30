CHP de HDP hayranlığı

CHP milletvekilleri, terör operasyonları kapsamında tutuklanan HDP'lileri ziyaret için adeta sıraya girdi. CHP eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Ahmet Türk'ün ailesine yaptığı ziyaretin ardından Fikri Sağlar'ın da aralarında olduğu bir grup CHP milletvekili Türk ve HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.
Önceki gün 7 yıllık cezasını tamamlayarak cezaevinden çıkan Sarp Kuray'ı karşılayan CHP'li Fikri Sağlar, Eren Erdem, Ali Şeker ve Orhan Sarıbal, cezaevinde dikkat çeken ziyaretler gerçekleştirdi. CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, yaptıkları ziyareti twitter adresinden "CHP milletvekilleri Eren Erdem, Orhan Sarıbal ve Ali Şeker ile birlikte Edirne ve Silivri'de bir dizi cezaevi ziyareti gerçekleştirdik" mesajıyla duyurdu.
Sağlar terör operasyonu kapsamında tutuklanan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk ile yine FETÖ ve PKK operasyonları kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi yazarlarını cezaevinde ziyaret ettiklerini bildirdi. CHP milletvekillerinin, Türk ve Demirtaş'a geçmiş olsun ziyaretinde ise dokunulmazlıkların kaldırılması ile başlayan gözaltı ve tutuklanma süreci ile 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL KHK'larıyla yaşanan süreci değerlendirdiği kaydedildi.
Sağlar ve CHP milletvekillerinin cezaevinde Türk ve Demirtaş'ı ziyaretlerine ilişkin bugün basın toplantısı düzenleyerek bilgi vermeleri bekleniyor.
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