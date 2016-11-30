Ankara Valiliği hava koşullarına ilişkin yaptığı açıklamada, araçları ile yola çıkan vatandaşların kar lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı bulundurması gerektiğini belirtti.

Valliliğin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirmeye göre; ilimiz genelinde halen yağmur şeklinde görülen yağışların, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte bugün sabah saatlerinden itibaren il merkezi ve tüm ilçelerde kar yağışına dönüşeceği, 1 Aralık Perşembe akşam saatlerine kadar da il genelinde aralıklarla devam edeceği tahmin edilmektedir. Kar yağışının, ilimizin kuzey ilçeleri Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Beypazarı ve Nallıhan ile Çankaya ve Bağlum gibi yüksek kesimlerde örtü bırakabileceği, Ankara-İstanbul otoyolunun Kızılcahamam, Cankurtaran geçidi gibi bölümlerinde ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçları ile yola çıkan vatandaşlarımızın mutlaka kar lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı kullanmaları/bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları, trafik kuralları, işaret ve işaretçilerine uymaları, resmi makamlara ait duyuruları takip etmeleri, can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir."