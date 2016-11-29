Yol Durumu
  1. Selahad'dil'
  2. Kamplar yerle bir edildi

İlk neşter ’den

’nün Avrupa’daki 2 milyar euroluk finans ağının çökertilmesi için ilk adım ’den geldi. Mali İstihbarat Birimi, ve gibi FETÖ’cülerin hesaplarının incelenmesi talimatını verdi.

İlk neşter İngiltere’den
Türkiye, Fetullahçı Terör Örgütü'nün küresel finans ağını çökertmek üzere dört koldan harekete geçerken, 'den önemli bir adım geldi. Birleşik Krallık Mali İstihbarat Birimi (United Kingdom Financial Intelligence Unit-UKFIU), Koza grubunun eski patronu Akın İpek ve Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik'in de aralarında yer aldığı 26 FETÖ'cünün hesapları için incelenmesi talimatı verdi. finansörü 26 işadamının, İngiltere ve Almanya ağırlıklı olmak üzere Avrupa bankalarında ilk etapta 2 milyar Euro civarında hesabı bulunduğu belirlendi. Bu paraların özellikle 17-25 Aralık 2013 sivil darbe girişiminden sonra peyderpey Avrupa'ya çıkarıldığı belirlendi. Türkiye'nin başvurusu üzerine 'şüpheli' kapsamına alınan bu hesaplar didik didik edilecek. İnceleme sonuçlanıncaya kadar bu hesaplardan ticari hayatın gereğine uygun düşmeyen yüklü fon hareketleri gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca hesap sahiplerinden bilgi ve izahat istenecek. Söz konusu hesaplarda terör finansmanına ait delil ortaya çıkarsa bu varlıklar dondurulacak.


Hazal ATEŞ
Etiketler: , , ,
  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar