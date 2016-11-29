İlk neşter İngiltere’den

FETÖ’nün Avrupa’daki 2 milyar euroluk finans ağının çökertilmesi için ilk adım İngiltere’den geldi. Mali İstihbarat Birimi, Akın İpek ve Ali Çelik gibi FETÖ’cülerin hesaplarının incelenmesi talimatını verdi.
Türkiye, Fetullahçı Terör Örgütü'nün küresel finans ağını çökertmek üzere dört koldan harekete geçerken, İngiltere'den önemli bir adım geldi. Birleşik Krallık Mali İstihbarat Birimi (United Kingdom Financial Intelligence Unit-UKFIU), Kozagrubunun eski patronu Akın İpek ve Bank Asya YönetimKurulu Başkanı Ali Çelik'in de aralarında yer aldığı 26FETÖ'cünün hesapları için incelenmesi talimatı verdi. FETÖ finansörü 26 işadamının, İngiltere ve Almanya ağırlıklı olmak üzere Avrupa bankalarında ilk etapta 2 milyar Euro civarında hesabı bulunduğu belirlendi. Bu paraların özellikle 17-25 Aralık 2013 sivil darbe girişiminden sonra peyderpey Avrupa'ya çıkarıldığı belirlendi. Türkiye'nin başvurusu üzerine 'şüpheli' kapsamına alınan bu hesaplar didik didik edilecek. İnceleme sonuçlanıncaya kadar bu hesaplardan ticari hayatın gereğine uygun düşmeyen yüklü fon hareketleri gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca hesap sahiplerinden bilgi ve izahat istenecek. Söz konusu hesaplarda terör finansmanına ait delil ortaya çıkarsa bu varlıklar dondurulacak.
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