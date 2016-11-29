Hürriyet darbecilere can simidi oldu

Van'da yürütülen FETÖ soruşturmada itirafçı olan eski Cumhuriyet Savcısı İ.H.D.'nin ifadesi Hürriyet Gazetesi'nin örgütün şifreli mesajlaşma programı Bylock'un patentini elinde bulunduran David Keynes (Alparslan Demir) röportajında manipülasyon yaptığını ortaya çıkardı. Hürriyet'in Keynes'e dayandırarak yayınladığı haberde, 'Bylock, 2014'ten sonra Apple Store ve Google Play adlı online mağazalarda kullanıma açılmış' ifadeleri yer almış ve günlerce tartışılmıştı. Ancak, Van'da FETÖ'cü eski Savcı İ.H.D., ifadesinde Hürriyet Gazetesi'nin yazdığının aksine Bylock'u 2014'te değil 2013'ten itibaren kullanmaya başladıklarını itiraf etti.
HERŞEYİ ANLATTI
İ.H.D ifadesinde, "17-25 Aralıktan bir ay önce E.B. bizi Selçuk FEM Dershanesi'ne çağırdı. Gittiğimde E.B.'nin yanı sıra A.B., M.K., V.Ü., dershane müdürü H. ile bir öğretmen vardı. A.B. bize, 'Arkadaşlar bundan sonra Bylock programı üzerinden yazışma yapacağız. Bu grup programı Play Store'den indirecek. Ayrıca VPN adlı program da Play Store'den indirilecek. Bundan sonra bu grup bu program üzerinden görüşme yapacak. Beni bu programa eklemeyin. Ben size bilgileri V.Ü. aracılığıyla ileteceğim. Güvenli bir program, yazdıklarımıza kimse ulaşamaz' dedi. Önce süper VPN programını ardından ByLock'u indirdik" ifadelerini kullandı.
DARBECİLERE CAN SİMİDİ OLDU
Hürriyet Gazetesi, ByLock haberinden sonra yoğun bir şekilde eleştirilmiş ve FETÖ'ye can simidi olmakla suçlanmıştı. ByLock'un patent sahibi olduğu iddia edilen kişinin Hürriyet'te yer alan açıklamaları uluslararası basında Türkiye aleyhine söyleme dönüşmüştü. ABD'nin etkin yayın organlarından Huffingtonpost'ta yayınlanan makalede, Hürriyet'in haberine atıfta bulunularak "Türk gazetesi hükümetin uydurduğu ByLock senaryosunu çökertiyor" denilmişti. Türkiye'yi hedef alan ve darbecileri aklayan makaleyi ise yine FETÖ üyesi Mahir Zeynelov kaleme almıştı.
Kaynak:Star
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Herkes herşeyi hemde çok iyi biliyor,fakat kimse olumlu birşey yapmıyor.Neden?Yoksa FETÖ cüler siyasetede mi hakimler?
Bunlar dünde aynı saftaydılar bu günde aynı saftalar bu safada ''İHANETİN DORUK NOKTASI SAFI''denir Yanlız ülkemize ihanet edenler tez elden pasivize edilmelidir.Yada yok edilmelidir.Her fitne taşının altında olan bu gayri meşru kuruluşların fitnesinin söndürülmesi lazım.Böyle ihanet edipte kafası koparılmayan Ülkemiz haricinde hangi ülke var söylermisiniz.
Siyonist uiağı gazeteden ne beklenir ohal varken bunlar için tedbir alınsın
ulan doğan medyası yatacak yeriniz yok ,ULU ALLAH ta öyle bir teknoloji varki içinizden geçenleri bile okuyor ,, ondan kurtulabileceğinizimi sanıyorsunuz ,,,
Hala neden bu pislik doğan medyası duruyor, bu pislik fetö teröristinin yan ayağı olduğu kesin neyi bekliyoruz, doğan şerefsizine kayyım atansın.
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