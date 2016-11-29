Hürriyet darbecilere can simidi oldu

Van'da yürütülen FETÖ soruşturmada itirafçı olan eski Cumhuriyet Savcısı İ.H.D.'nin ifadesi Hürriyet Gazetesi'nin örgütün şifreli mesajlaşma programı Bylock'un patentini elinde bulunduran David Keynes (Alparslan Demir) röportajında manipülasyon yaptığını ortaya çıkardı. Hürriyet'in Keynes'e dayandırarak yayınladığı haberde, 'Bylock, 2014'ten sonra Apple Store ve Google Play adlı online mağazalarda kullanıma açılmış' ifadeleri yer almış ve günlerce tartışılmıştı. Ancak, Van'da FETÖ'cü eski Savcı İ.H.D., ifadesinde Hürriyet Gazetesi'nin yazdığının aksine Bylock'u 2014'te değil 2013'ten itibaren kullanmaya başladıklarını itiraf etti.

HERŞEYİ ANLATTI

İ.H.D ifadesinde, "17-25 Aralıktan bir ay önce E.B. bizi Selçuk FEM Dershanesi'ne çağırdı. Gittiğimde E.B.'nin yanı sıra A.B., M.K., V.Ü., dershane müdürü H. ile bir öğretmen vardı. A.B. bize, 'Arkadaşlar bundan sonra Bylock programı üzerinden yazışma yapacağız. Bu grup programı Play Store'den indirecek. Ayrıca VPN adlı program da Play Store'den indirilecek. Bundan sonra bu grup bu program üzerinden görüşme yapacak. Beni bu programa eklemeyin. Ben size bilgileri V.Ü. aracılığıyla ileteceğim. Güvenli bir program, yazdıklarımıza kimse ulaşamaz' dedi. Önce süper VPN programını ardından ByLock'u indirdik" ifadelerini kullandı.

DARBECİLERE CAN SİMİDİ OLDU

Hürriyet Gazetesi, ByLock haberinden sonra yoğun bir şekilde eleştirilmiş ve FETÖ'ye can simidi olmakla suçlanmıştı. ByLock'un patent sahibi olduğu iddia edilen kişinin Hürriyet'te yer alan açıklamaları uluslararası basında Türkiye aleyhine söyleme dönüşmüştü. ABD'nin etkin yayın organlarından Huffingtonpost'ta yayınlanan makalede, Hürriyet'in haberine atıfta bulunularak "Türk gazetesi hükümetin uydurduğu ByLock senaryosunu çökertiyor" denilmişti. Türkiye'yi hedef alan ve darbecileri aklayan makaleyi ise yine FETÖ üyesi Mahir Zeynelov kaleme almıştı.



Kaynak:Star