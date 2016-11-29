Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen ve sanıkların her biri için 6 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen iddianamede, en dikkat çeken nokta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerinin öğrenilmesi için darbeci askerlerin korumalara yaptığı işkence oldu. Korumaların kafalarına basan, çevrelerine ateş edip tekmeleyen darbeci askerlerden 'Paşa' lakaplı 'FETÖ'nün Çiğli imamı' Astsubay Zekeriye Kuzu'nun, "Cehennemi yaşatacağız size. Daha yeni başlıyor. Millete yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Hani inlerimize girecektiniz? Biz sizin ininize girdik. Kafanızı kaldırdığınızda sizleri öldürürüz. Nerede o? Hangi helikopterle gitti? Hangi havalimanına inecek?" sözleri, iddianamede yer aldı.
FETÖ/PDY üyesi askerlerin darbe girişiminde bulunduğu gece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te tatilini geçirdiği otele de saldırı düzenlenmişti. Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan Marmaris'e gelen özel kuvvetler ve MAK timleri, amaçlarına ulaşamadıkları operasyon sonrası, 2 şehit veren polisin karşı ateşinde kaçmışlardı.
Firardan sonra en tehlikeli firari olarak aranan Zekeriya Kuzu ve yanındaki timdeki askerlerle Marmaris Çetibeli bölgesinde karayolu altındaki menfezde yakalandı. Diğer 11 firari askerde 30 Temmuz gecesi Marmaris Şirinköy'deki operasyonlarda yakalanmıştı. Zekeriya Kuzu, cezadan kurtulmak için 'Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak için başvuruda bulunmuştu.
İDDİANAMEDEN ÇARPICI AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI
Darbeci askerlerini yakalanmasından 4 ay sonra Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında iddianameyi tamamlayıp Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Sanıkların her biri için 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırıya dair önemli ayrıntılar da ortaya çıktı.
OTELİN YERİNİ, HAVA ÜSSÜNE GELEN BAŞYAVER SÖYLEMİŞ
FETÖ'nün ekonomik gelirlerinden yapısına kadar önemli bilgilerin yer aldığı iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk olarak Okluk Koyu'ndaki konutta kaldığını bilen darbeci askerlerin, buna göre plan yaptıkları hatta o bölgenin fotoğraflarının dağıtıldığı öğrenildi. Ancak dana sonra Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'na gelen Cumhurbaşkanı Baş Yaveri Albay Ali Yazıcı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otelin yerini öğrenip saldırı planlayan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'e söylediği saptandı. Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in ifadesinde darbeyi 11 Temmuz günü kendisini arayan darbe gecesi öldürülen Semih Terzi'den öğrendiğini iddia etmesine rağmen, gerek gizli tanıkların verdiği bilgilere gerekse de cep telefonları üzerinden yapılan araştırmalarda, çok önceden darbe toplantılarına katıldığı saptandı. Cumhurbaşkanına yönelik saldırıya katılan askerlerden MAK timlerine Binbaşı Taner Berber'in, Özel Kuvvetler timine Binbaşı Şükrü Seymen ile SAT timlerine de Yüzbaşı Özel Çöday'ın komuta ettiği öğrenildi. Ayrıca saldırı anında SAT ve özel kuvvet timlerinin 'Barbaros' MAK timlerinin de 'Kartal' kodlarını telsizlerde kullandıkları anlaşıldı.
BİNBAŞI ŞÜKRÜ SEYMEN, POLİSİ ŞEHİT ETMİŞ
Hava üssündeki hazırlıklardan sonra üç helikopterle havalanan darbeci askerlerin ilk olarak kumsala inmek istedikleri, ancak aşırı kumun kalkmasından dolayı otellerin asındaki boş araziye indikleri öğrenildi.
Burada vatandaşların uzaklaşması için havaya ateş eden darbeci askerlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otelin bahçesine girdikleri, saldırıyı organize edenlerden Binbaşı Şükrü Seymen'in polis memuru Mehmet Çetin'i şehit ettiği, silahların krıminal incelemesinde tespit edildi. Polisi şehit eden Binbaşı Şükrü Seymen'in, otele girdikten sonra oradaki görevlilere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı villaları sorduğu iddianamede yer aldı.
POLİSLERE İŞKENCE YAPMIŞLAR
Darbeci askerlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otelden ayrılmasına rağmen o bölgede kalan koruma polislerinin "Teslim olun" çağrılarına aldırış etmeyip silahlı çatışmaya girdikleri, koruma polislerinden yaralananlar olması üzerine çatışmanın bittiği anlaşıldı. Koruma ekip amirinin teslim olacaklarını söylemesi üzerine yanlarına giden Şükrü Seymen'in, ona yönelik "Cumhurbaşkanı nereye gitti? Cumhurbaşkanının nereye gittiğini söyleyin yoksa bacağına ateş ederim" dediği iddianamede yer aldı.
Teslim olan polisleri yere yatıran darbeci askerlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerini öğrenebilmek için koruma polislerinin başlarına botlarıyla bastıkları, çevrelerine ateş ettikleri ve tekmeledikleri de ifadelerde yer aldı.
"CEHENNEMİ YAŞATACAĞIZ SİZE"
Bu sırada koruma polislerinin yanına gelen darbecilerden 'Paşa' lakaplı FETÖ'nün Çiğli İmamı Zekeriye Kuzu'nun, "Cehennemi yaşatacağız size. Bunlar daha yeni başlıyor. Allah ve kitaptan bahsetmeyin, millete yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Hani inlerimize girecektiniz? Biz sizin ininize girdik. Kafanızı kaldırdığınızda sizleri öldürürüz. Nerede o? Hangi helikopterle gitti? Hangi havalimanına inecek? Ne zaman kalktı helikopterle?" dediği ortaya çıktı.
Polisinin karşı ateşi üzerine kaçamayan darbeci askerlerden Binbaşı Şükrü Seymen'in de helikoptere ateş etiği ortaya çıktı. İddianamede ayrıca, sanıkların kaçmalarına ve yakalanmalarına ilişkin bilgiler de yer aldı.
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