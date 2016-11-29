Darbe buluşması

İstanbul'daki askerlere yönelik ilk 15 Temmuz darbe girişimi iddianamesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale giden 28'i rütbeli 62 şüphelinin adı yer aldı. 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda darbe toplantısı yapıldığı da ortaya çıktı. İddianamede 12, 13 ve 14 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantıya İstanbul'daki birliklerin katıldığı kamera görüntüleriyle tespit edildi. Darbe girişimi öncesi General Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantının 12 Temmuz günü saat 19.00'da başlayıp 14 Temmuz saat 01.30'da sona erdiği öğrenildi. "Yurtta Sulh" isimli WhatsApp grubunun da bu toplantıda oluşturulduğu anlatılan iddianamede, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgal edilmesi, Boğaz girişlerinin kapatılması, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve Çevik Kuvvet'e de personel gönderilerek ele geçirilmesinin bu toplantıda kararlaştırıldığı anlatıldı.



AZILI CUNTACILARIN HEPSİ ORADA

İddianamede sanıklara, "anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçları yöneltildi. İddianamede örgütün 'vahim eylem' iddiaları da yer aldı. Toplantıya katılanlar arasında, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tümgeneral Eyüp Gürler, Kuleli Askeri Lisesi eski Komutanı Mürsel Çıkrıkçı ve Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Uzay Şahin'in de olduğu yine kamera görüntülerinden tespit edildi. Sorguları sırasında, "Darbe yapılacağını bilmiyorduk" şeklinde savunma yapan şüphelilere yönelik ise iddianamede "Darbe yapılacağını bilmemeleri hayatın olağan akışına aykırı" ifadesi kullanıldı. Şüpheli ifadelerin de yer aldığı iddianamede, darbenin gece 03.00'da yapılmasının planlandığı ancak bilgi sızdırılması ihtimaline karşı saatin öne çekildiği de anlatıldı. İddianamede toplantıyı yapan ekibin 3 kez müebbet hapsi istendi.



15 Temmuz gecesi ortaya çıkan WhatsApp konuşmalarında adı geçen Kuleli Askeri Lisesi eski komutanı Mürsel Çıkrıkçı ve Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Uzay Şahin'in yanı sıra Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tümgeneral Eyüp Gürler, Ömer Faruk Özköse gibi rütbeliler de toplantıya katıldı.