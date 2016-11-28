Yol Durumu
  1. Cennet’i neden vurdun?
  2. KCK’ya ağır darbe

Şehide veda

Şehide veda
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde 'lı teröristlerce düzenlenen da olan Sözleşmeli Er , 'ün İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Safranbolu Devlet Hastanesi'nden alınan İşleyen'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, aracıyla ilçeye bağlı Düzce Köyü'ndeki baba ocağına getirildi. Bu sırada gözyaşlarını tutamayan şehidin babası Rüştü İsmail, annesi Münevver ve kız kardeşi Cansu İşleyen, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Anne Münevver İşleyen oğlunun tabutuna sarılarak "Coşkunum" diye gözyaşı döktü. Karşı Mahalle Camisi önünde düzenlenen tören ve ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, şehidin naaşı binlerce kişinin omuzlarında köy mezarlığında toprağa verildi.
Etiketler: , , , , , , , ,
  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar