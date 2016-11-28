Şehide veda

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Coşkun İşleyen, Karabük'ün Safranbolu İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Safranbolu Devlet Hastanesi'nden alınan İşleyen'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, cenaze aracıyla ilçeye bağlı Düzce Köyü'ndeki baba ocağına getirildi. Bu sırada gözyaşlarını tutamayan şehidin babası Rüştü İsmail,annesi Münevver ve kızkardeşi Cansu İşleyen, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Anne Münevver İşleyen oğlunun tabutuna sarılarak "Coşkunum" diye gözyaşı döktü. Karşı Mahalle Camisi önünde düzenlenen tören ve ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, şehidin naaşı binlerce kişinin omuzlarında köy mezarlığında toprağa verildi.
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