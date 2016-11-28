Nesil yani

Fetullahçı hainler, devlet içinde devlet kurmaya kalkıştı. Bunun için tüm kamu kurum ve kurumlarında yuvalandı. 15 Temmuz'daki kanlı kalkışma ise TSK'daki FETÖ yapılanmasını ortaya çıkardı... Kanlı kalkışmadan sonra devlet düğmeye bastı. Ancak en vahimi ise Aile ve Politikalar Bakanlığı'ndaki soruşturmaydı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, FETÖ/ PDY yapılanmasıyla mücadele çerçevesinde düğmeye bastı. Bu kapsamda 81 il müdürlüğü, merkez teşkilatı ve Darülaceze Başkanlığı'nda geniş kapsamlı araştırma başlatıldı. Bakanlığın soruşturması Türkiye genelinde sayıları 5 bini bulan koruyucu ailelere de uzandı.



RESMEN ÇOCUKLARI KAÇIRDILAR...

İncelemeler sonunda FETÖ/PDY yapılanmasıyla herhangi bir aidiyeti, bağı, yakınlığı olduğu ya da hakkında adli işlem başlatıldığı tespit edilen koruyucu ailelerde bulunan çocukların geri alınacağı açıklandı. Öte yandan devlet koruması altında bulunan ve yurtlarda kalan çocukların ev ortamında büyümesini sağlamaya yönelik, geçen yıllarda hayata geçirilen "Çocuk Evleri" sistemi de FETÖ ile mücadele çalışmaları çerçevesinde mercek altına alındı. Bakanlık, Çocuk Evleri sistemi içinde geçmiş yıllarda sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle yapılan işbirliklerine yönelik de kapsamlı bir inceleme başlattı. Bu çerçevede, yapılan ilk tespitlerde önceki yıllarda Çocuk Evleri hizmeti için kiralanan, 15 Temmuz'dan sonra ise FETÖ/PDY çerçevesinde terör örgütü mensubu olduğu belirlenen kişilere ait evler, il müdürlükleri aracılığıyla farklı adreslere taşındı. Ayrıca Çocuk Evleri hizmetinin yürütülmesine yönelik FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında terör örgütüyle bağı bulunduğu saptanan 4 sivil toplum kuruluşu ve bir gönüllüyle olan tüm işbirliği protokolleri sonlandırıldı. Teröristbaşı Gülen, kanlı örgütünü hep çocuklar üzerinden yapılandırdı. Dünyanın onlarca ülkesinde okul açıp yuvalandı. Dışarıdan okul görünen yapıların içinde adeta terör yapılanması vardı. Bu okullarda yetişen çocuklar ise Altın Nesil olarak adlandırıldı. Ancak Altın Nesil denilen hainler halkına bombalar yağdırdı. FETÖ medya üzerinden de çocukları hedef aldı. Özellikle kapatılan Yumurcak kanalında tamamen çocukları hedef alan yayınlar vardı.



ALTIN NESİL DİYE KANDIRDILAR

Teröristbaşı Gülen, çocuklar üzerinden yapılandırdığı kanlı örgütünü 'Altın Nesil' ismiyle pazarladı. Okullardaki çocukların çeşitli vaatler ve beyin yıkama ile örgüte kazandırıldığı biliniyordu. Ancak FETÖ'nün kimsesiz çocukları üyelerine evlatlık edindirerek ve çocuk yuvaları kurarak eleman yetiştirdiği ilk kez gündeme geldi.