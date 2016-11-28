Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ ) üst düzey sorumluları olan mütevelli heyetlerinin çalışma yöntemleri ve Pensilvanya tarafından belirlenen 100 maddelik anayasa niteliğindeki yönergelerin yazdığı belgelere ulaşıldı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda gözaltına alınan örgütün Karadeniz Bölgesi sorumlusu Halit K.'nın evinde örgüte ait gizli belgeler ele geçirildi. Belgelerde, örgüt üst yönetiminin çalışma esasları, mütevelli heyeti, bölge ve il sorumlularının görevleri belirtiliyor. Örgüt yönetiminin anayasası olarak kabul edilen metnin ilk maddesinde "hizmet hareketine" bağlı olmayanların Müslüman olsa bile kardeş kabul edilmediği yazıyor. Sözde anayasada, "Hizmet denilince hiç bir konuda itiraz etmeyecek, gücü yettiğince koşacak. 'Hizmet hayatımın gayesi ve fıtratımın neticesidir' diyemeyenler Müslüman olsalar da kardeşimiz değillerdir" ifadesi yer aldı.Anayasa metni gibi hazırlanan belgelerde, örgütün mütevelli, bölge ve il temsilcilerinin görev ve sorumlulukları maddeler halinde yazıyor. Kendilerini "hizmet adamı" olarak tanımlayan FETÖ, temsilci olarak seçilenlerin, hizmet dışında başka bir işle ilgilenmesini yasaklıyor. Din eğitimi üzerinden propaganda yaparak vatandaşı aldatan örgütün, sözde anayasasındaki dikkat çeken maddelerden birini de, 'Kur'an eğitiminin daimi olarak hizmet odaklı ve teröristbaşı Fetullah Gülen'in vaazları üzerinden verilmesi' oluşturuyor.Belgelerde FETÖ'yü ayakta tutan finans sektörü için özel maddeler konulduğu da dikkat çekti. Şirketlere özel ilgi gösterilmesi gerektiği yazan belgelerde, hizmet çıkarları gözetilmek kaydıyla şirket müdürlerinin her türlü taleplerinin yerine getirilmesi talimatı veriliyor. Sözde anayasada, sohbetlere, bir cemaate, düşünceye ya da siyasi görüşe bağlanmış olanların çağrılmaması gerektiği belirtiliyor.

- Hizmet denilince hiç bir konuda itiraz etmeyecek, gücü yettiğince koşacak. "Hizmet hayatımın gayesi ve fıtratımın neticesidir" diyemeyenler Müslüman olsalar da kardeşimiz değillerdir.

- Hizmet endeksli daimi Kur'an öğretimi.

- İl şirket müdüründen gelen her türlü şeye amade olmak, ancak ünitemizin hassasiyetleriyle ilgili konular görüşülerek dikkate alınmalıdır.

- Şirket müdürünün dertlerine ortak olunmalı, burs, himmet vb.

- Temsilcilerin başka işi olmamalı.

- Temsilcilerimiz öncelikle müstakil ilahiyatçı olmalı, yoksa vaiz, yoksa din dersi öğretmeni, yoksa İHL çıkışlı fakülte mezunu olmalı.

- Hizmetin dönen çarkı iyi anlatılmalı, entegrasyonlar sağlanabilmeli.