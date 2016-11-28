KUR'AN'A GÜLEN YORUMU
Anayasa metni gibi hazırlanan belgelerde, örgütün mütevelli, bölge ve il temsilcilerinin görev ve sorumlulukları maddeler halinde yazıyor. Kendilerini "hizmet adamı" olarak tanımlayan FETÖ, temsilci olarak seçilenlerin, hizmet dışında başka bir işle ilgilenmesini yasaklıyor. Din eğitimi üzerinden propaganda yaparak vatandaşı aldatan örgütün, sözde anayasasındaki dikkat çeken maddelerden birini de, 'Kur'an eğitiminin daimi olarak hizmet odaklı ve teröristbaşı Fetullah Gülen'in vaazları üzerinden verilmesi' oluşturuyor.
İŞ ADAMLARI İÇİN ÖZEL MADDE
Belgelerde FETÖ'yü ayakta tutan finans sektörü için özel maddeler konulduğu da dikkat çekti. Şirketlere özel ilgi gösterilmesi gerektiği yazan belgelerde, hizmet çıkarları gözetilmek kaydıyla şirket müdürlerinin her türlü taleplerinin yerine getirilmesi talimatı veriliyor. Sözde anayasada, sohbetlere, bir cemaate, düşünceye ya da siyasi görüşe bağlanmış olanların çağrılmaması gerektiği belirtiliyor.
İŞTE MADDELER
- Hizmet denilince hiç bir konuda itiraz etmeyecek, gücü yettiğince koşacak. "Hizmet hayatımın gayesi ve fıtratımın neticesidir" diyemeyenler Müslüman olsalar da kardeşimiz değillerdir.
- Hizmet endeksli daimi Kur'an öğretimi.
- İl şirket müdüründen gelen her türlü şeye amade olmak, ancak ünitemizin hassasiyetleriyle ilgili konular görüşülerek dikkate alınmalıdır.
- Şirket müdürünün dertlerine ortak olunmalı, burs, himmet vb.
- Temsilcilerin başka işi olmamalı.
- Temsilcilerimiz öncelikle müstakil ilahiyatçı olmalı, yoksa vaiz, yoksa din dersi öğretmeni, yoksa İHL çıkışlı fakülte mezunu olmalı.
- Hizmetin dönen çarkı iyi anlatılmalı, entegrasyonlar sağlanabilmeli.
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kardeşi kardeşe kırdırana ne denirse bu odur. insan bile diyemiyorum. ALLAHIM ülkeme kaos getirip kardeşi kardeşle düşman edeni siyonist haçlılara çıkar için ortaklık kurup ülkeme karşı ajanlık yapan hainleri yarap sana havale ediyoruz. sen büyüksün böyle hainlere öyle bir ders ver ki bu dünya aleminde sürüm sürüm sürünsünler.
FETÖ ile ilgili davaları ABD de açmamız lazım. FETÖ, şeytani aklın son perdesi. Bu perdenin arkasında CIA ve NATO var. Onların da arkasında şeytani akla hizmet eden birtakım örgütlenmeler var. Dava açma amacımız, zaten açığa çıkardığımız son perdeyi değil, şeytani aklı ve ABD yönetimindeki gizli yapılanmaları ortaya çıkarmak olmalı. Bunun için bu davalar yerinde, yani ABD'de açılmalı. Böylece, henüz 15 Temmuz öncesini yaşayan ve mevcut sisteme şüpheyle bakan ABD halkının ve MEDYASININ dikkatini çeker, desteğini alırız. Amerikan halkının da desteğiyle şeytanın sadece perdesini değil, aklını da alırız.
bu gülen münafık saidi nursi hz. leri şöylemiş tanında bulunanan öğrenci resmen açıkladı
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