TAKVİM, FETÖ’nün inine girdi. Teröristbaşının, kimsenin giremediği odasında, Papa’nın özel hediyesi altın kabartma tablo çıktı. Altında haç amblemli Vatikan mührü olan tablonun baş köşede asıldığı görüldü
TAKVİM, yıllarca FETÖ'nün İstanbul'daki merkezi olan Altunizade'deki eski FEMDershanesi'ne girdi. İstanbul'da olduğu dönemde dev yapının beşinci katında kalan Pensilvanyalı teröristbaşı Fetullah Gülen'in kozmik odasına ulaşan TAKVİM, örgütün Vatikan bağlantılarını bir kez daha ortaya çıkardı.
EN MAHREMİNDE O TABLO VAR
Altunizade'deki dershane binasından örgütü yöneten ve hem buradan hem de çevredeki diğer gizli örgüt merkezlerinden tüm yapıya yön veren Gülen'in, yıllarca kaldığı bu gizli yerde lüks içinde yaşadığı da belgelendi. Kendisi için özel dizayn edilen dershanenin beşinci katından şömineli, jakuzili ve saunalı hayat süren Gülen'in can korkusu nedeniyle tüm katı kurşun geçirmez camla çevirdiği görüldü. Hasırda yattığı öne sürülen Gülen'in çift kişilik lüks bir yatakta uyuduğu da 5. kattaki kozmik odada ortaya çıktı.
Teröristbaşının özel odasındaki en dikkat çekici detay ise duvarındaki bir tablo oldu. Dinlerarası diyalog bahanesiyle Vatikan'a yanaşan ve manevi duygularını sömürdüğü insanları Hristiyanlık'a doğru yaklaştıran Gülen'in, kimsenin giremediği odasında Vatikan'dan hediye gelen bir tablo olduğu belirlendi. Fetullah Gülen, 10 Şubat 1998'de Vatikan'a yaptığı ziyarette dönemin Papa'sı 2. Jean Paul ile buluşurken, kendisine 'Aziz Pavlus' ile 'Petrus'un altın kabartmadan oluşan tablosu hediye edilmişti. Bu tablonun Gülen'in odasında başköşede olduğu ortaya çıktı. Tablonun dikkat çekentarafı ise altında bulunan Vatikan mührü oldu. Mührünhaç şeklinde olması ise dikkat çekti.
PAPA'NIN HEDİYESİ
Papa 2. Jean Paul, Gülen'in kendisini ziyaret etmesi üzerine, teröristbaşına bu tabloyu hediye etti. Tablonun altındaki Vatikan mühründe haç işareti bulunması dikkat çekti.
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