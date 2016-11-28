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TAKVİM, ’nün inine girdi. Teröristbaşının, kimsenin giremediği odasında, Papa’nın özel hediyesi altın kabartma çıktı. Altında haç amblemli mührü olan tablonun baş köşede asıldığı görüldü

FETÖkan
TAKVİM, yıllarca 'nün İstanbul'daki merkezi olan 'deki eski si'ne girdi. İstanbul'da olduğu dönemde dev yapının beşinci katında kalan Pensilvanyalı teröristbaşı Fetullah Gülen'in kozmik odasına ulaşan TAKVİM, örgütün bağlantılarını bir kez daha ortaya çıkardı.

EN MAHREMİNDE O TABLO VAR
Altunizade'deki dershane binasından örgütü yöneten ve hem buradan hem de çevredeki diğer gizli örgüt merkezlerinden tüm yapıya yön veren Gülen'in, yıllarca kaldığı bu gizli yerde lüks içinde yaşadığı da belgelendi. Kendisi için özel dizayn edilen dershanenin beşinci katından şömineli, jakuzili ve saunalı hayat süren Gülen'in can korkusu nedeniyle tüm katı kurşun geçirmez camla çevirdiği görüldü. Hasırda yattığı öne sürülen Gülen'in çift kişilik lüks bir yatakta uyuduğu da 5. kattaki kozmik odada ortaya çıktı.

Teröristbaşının özel odasındaki en dikkat çekici detay ise duvarındaki bir oldu. Dinlerarası diyalog bahanesiyle Vatikan'a yanaşan ve manevi duygularını sömürdüğü insanları Hristiyanlık'a doğru yaklaştıran Gülen'in, kimsenin giremediği odasında Vatikan'dan hediye gelen bir tablo olduğu belirlendi. Fetullah Gülen, 10 Şubat 1998'de Vatikan'a yaptığı ziyarette dönemin Papa'sı 2. Jean Paul ile buluşurken, kendisine '' ile ''un altın kabartmadan oluşan tablosu hediye edilmişti. Bu tablonun Gülen'in odasında baş köşede olduğu ortaya çıktı. Tablonun dikkat çeken tarafı ise altında bulunan Vatikan mührü oldu. Mührün haç şeklinde olması ise dikkat çekti.



PAPA'NIN HEDİYESİ
Papa 2. Jean Paul, Gülen'in kendisini ziyaret etmesi üzerine, teröristbaşına bu tabloyu hediye etti. Tablonun altındaki Vatikan mühründe haç işareti bulunması dikkat çekti.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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