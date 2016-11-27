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Türk jetleri 'ı tarumar etti

Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 'ın 4 merkezi Türk jetlerinin hava harekatıyla vuruldu.

Türk jetleri DEAŞı tarumar etti

'dan yapılan bilgilendirmeye göre, başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda 96. güne gelindi.

Harekatta, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmalarda bir muhalif şehit oldu, 14 muhalif yaralandı.

DEAŞ'IN 4 MERKEZİ VURULDU
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 96 gündür yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın 4 merkezi Türk jetlerinin hava harekatıyla vuruldu.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar 09:52
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