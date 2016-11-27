TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda 96. güne gelindi.

Harekatta, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmalarda bir muhalif şehit oldu, 14 muhalif yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 96 gündür yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın 4 merkezi Türk jetlerinin hava harekatıyla vuruldu.