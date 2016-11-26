Türkiye, üniforma giymiş teröristleri TSK'dan bir bir ayıkladı. Yurt dışındaki FETÖ'cü subayları da geri çağırdı. Fakat hiçbiri bu çağrıya uymadı. Bulundukları ülkelere sığındı.
NATO'nun Ramstein HavaÜssü'nde görevli 60 FETÖ'cü de terör yardakçısı Almanya'da kaldı. Üs yetkilileri ise Türk Ordusu'yla ilişiği kesildiği halde o hainlere sahip çıktı.
Takvim Haber MüdürüMevlüt Yüksel, işte o üssün kapısına dayandı. Teröristlerin kullanmaya devam ettikleri lojman ve tesisleri fotoğrafladı. NATO'nun maskesini çıkardı.
HAİNLER BU LOJMANLARDA KALIYOR
NATO kurallarına göre, görevi sona eren askerlerin 15 gün içinde lojmanları terk etmesi gerekiyor. Bunu uygulamayan üs yöneticileri suç işliyor.
Ramstein Üssü'nde üst düzey subaylar 250'şer metrekarelik bahçeli villalarda yaşıyor. Tesislerin içinde parklar, koşu parkurları ve spor tesisleri de bulunuyor.
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