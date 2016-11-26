Cuntacının buluşma noktası Akıncı Üssü

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli tespitlere ulaşıldı. İhanet girişimini adı Mürted olarak değiştirilen Akıncı Üssü'nden gelen cuntacıların başlattığı belirlendi. Özel Kuvvetlerden 120 cuntacının Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile diğer komutanların rehin almasında görev aldıkları kaydedildi. 15 Temmuz günü Genelkurmay Karargahı'ndaki görevlendirmeleri inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cülerin 'kendilerinden olmayanları' mesai bitiminde gönderdikleri anlaşıldı. Genelkurmay'da görevli 150 civarı cuntacının kalkışmada aktif rol aldığı, bunların arasında koruma taburu personelinin de bulunduğu belirtildi. Cuntacı askerlerin bir kısmının Mürted Hava Üssü'nde buluşarak otobüsle Genelkurmay'a gittiği anlaşıldı. Bu grubun harekete geçmesiyle cuntacıların darbe girişimi için düğmeye bastığı ve komutanların derdest edilerek rehin alındığı tespit edildi. Özel Kuvvetlerdeki ikinci grubun Çankaya Köşkü içerisindeki Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda toplandığı belirlendi. 35 civarı özel kuvvet personelinin kalkışmadan önce Muhafız Alayı'na sivil araçlarıyla geldiği, üzerlerini değiştirdikten sonra da Genelkurmay'a gittikleri ortaya çıktı. Darbe girişiminin başarısızlığa uğramasından sonra Muhafız Alayı'na yapılan operasyonla Genelkurmay'da görev alan özel kuvvetler personelinin kimliklerinin belirlendiği ifade edildi.

CUNTACI KURT SİİRT'TEN GELMİŞ

Savcılık, kalkışma sırasında Kara Harp Okulu'nda getirilen cuntacıları da belirledi. Mürted Hava Üssü'nden kalkan helikopterle kursiyerler Kara Harp Okulu'ndan Genelkurmay Karargahı'na taşınmıştı. Aralarında rütbelilerin de bulunduğu cuntacıların Genelkurmay'ın etrafına konuşlandırıldığı, karargahı 'korumakla' görevlendirildiği belirtildi. Başlarında ise Siirt'te görevli Albay Erdoğan Kurt'un olduğu öğrenildi. Darbe girişiminin ardından tutuklanan Kurt'un daha önce Kara Harp Okulu'nda görevli olduğu kaydedildi.

REHİNE TİMİNİN BAŞINDA ALAKUŞ VARDI

Üçüncü grubun ise Genelkurmay'a yakın noktalara sivil araçlarıyla geldiği ortaya çıkarıldı. Kocatepe ve Kızılay civarında araçlarını bırakan ve üzerlerini değiştiren cuntacıların Genelkurmay'a geçerek Mürted'den gelen ekibe desteğe gittikleri anlaşıldı. 120 civarındaki özel kuvvetler personelinin başında ise ÖKK Alay Komutanı Kurmay Albay Fırat Alakuş'un olduğu öğrenildi. Mürted Üssü'ndeki grupla birlikte Genelkurmay'a gelen Alakuş'un ismi Orgeneral Hulusi Akar'ın ifadesinde geçmişti.





* Darbe girişimi sonrası cuntacı askerler böyle yakalandı.