AP kafeteryasında FETÖ-PKK mesaisi

İSTİHBARİ DESTEK SÖZÜ VERDİ
SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı bilgilere göre Ebubekir Işık ve Martin Alasor görüşmesinde FETÖ, Türkiye aleyhine belge, bilgi temini için PKK'ya destek sözü verdi. Lobi faaliyetleri başta olmak üzere Türkiye aleyhtarı operasyonlarda FETÖ ve PKK'nın işbirliğinin artırılması kararı alındı. Görüşmede Ebubekir Işık, FETÖ'nün PKK'nın Avrupa'daki Türkiye karşıtı propaganda faaliyetlerinde her türlü istihbari, maddi desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti.
FİRARİLER KULLANILACAK
FETÖ'nün, bu desteği sağlarken Türkiye'den firar eden istihbarat polisleri ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası NATO ülkelerine iltica etmek için başvuran subayların elindeki kozmik bilgileri kullanacağı kaydedildi. FETÖ, istihbarat bazlı çalışan bir terör örgütü olduğu için silahlı terör faaliyetlerine odaklanan PKK'ya Avrupa'daki lobi ve propaganda faaliyetlerinde destek vermeyi taahhüt etti.
MEDYAYA KISKAÇ
Görüşmede Türkiye düşmanı iki örgütün ortak bir sinerjiyle Avrupa ülkelerindeki medya kuruluşlarını etkileme konusunda da anlaştığı kaydedildi.
GÜLEN'İ ÖVEN KİTAP YAZDI
İstihbarat notuna göre Alasor, Fetullah Gülen Hoca-Said Nursi gerçeği adlı kitabında Gülen'i övüyor. Alasor, kitabında "Kendilerine milliyetçi maske takan bazı ırkçı ve derin çevrelerin aksine O (Gülen'i zamirle işaret ederken bile büyük harf kullanıyor!) başta Türkiye olmak üzere dünyanın her köşesinde Türk dili ve kültürü ve Türk menfaatleri için gönül veren, dini ve Türklük hassasiyetleri olan bir insan. O'nun dünyadaki faaliyetleri Türk devletinin resmi ve gayriresmi kurum ve şahsiyetlerince desteklenmektedir" diyerek açıktan Gülen'i destekliyor.
MARTİN ALASOR KRİPTO FETÖ'CÜ
Martin Alasor'un PKK içine yerleştirilmiş bir FETÖ'cü olduğu yönünde istihbari değerlendirmeler var. Alasor'la ilgili istihbarat notunda şu bilgiler yer alıyor: 1963'te Fetullah Gülen'in memleketi Erzurum'da doğdu. 1970'li yılların sonunda genç yaşlarda demokratik sol yelpazede yer aldı. 12 Eylül askeri darbesinin ardından yurtdışına kaçtı. Gazeteciliğe 1988'de PKK'nın güçlü olduğu Norveç'te başladı. Norveç'in sosyal demokrat gazetesi Hamar Arbeiderblad, liberal Hamar Dagblad, İsveç Stockholm'de çıkan Kürdistan Press, İstanbul ve Avrupa'da yayımlanan Özgür Gündem, Özgür Ülke ve Özgür Politika gibi birçok gazetede siyasi diplomasi ve seyahat ağırlıklı yazılar yazdı. 1996'da kurulan Kürdistan Gazeteciler Birliği sekreterliğini yaptı. Halen Norveç Gazeteciler Birliği ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu üyesi. Alasor, Avrupa alanındaki bazı gazetecilerin Kandil ile irtibatlarını, seyahatlerini organize ediyor. 2013 yılından bu yana kripto FETÖ üyesi olarak Avrupa-Kandil arasında kuryelik yapıyor.
SABAH
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