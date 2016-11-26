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AP kafeteryasında - mesaisi

İşte 'nun Türkiye üzerindeki alçak planlarını art arda devreye sokan ve terör örgütleriyle nasıl kol kola olduğunun fotoğraflı kanıtı! Avrupa Parlamentosu'nun kafeteryasında PKK'nın Avrupa'daki propaganda kadrosundan ve FETÖ'nün PKK imamı kafa kafaya vermişler Fotoğrafın çekildiği tarih 18 Ağustos 2016. Hain girişiminden bir ay sonra ikili FETÖ-PKK ittifakının yeni stratejilerini belirlemek için AP çatısında buluşmuş

AP kafeteryasında FETÖ-PKK mesaisi
SAH, Nisan 2015'teki Gültan Kışanak-Ekrem Dumanlı görüşmesinden sonra âlenileşen Türkiye karşıtı iki ve ortaklığının en net fotoğrafına ulaştı. Temmuz 2015'te PKK'nın hendek savaşlarını başlattığı tarihten, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hain kalkışmasına kadar olan süreçte yoğunlaşan iki terör örgütünün işbirliği bir fotoğrafla belgelendi. Bu işbirliğinin delili olan fotoğraf, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 'nun kafeteryasında çekildi. Skandal görüşmenin fotoğrafında, PKK'nın üst düzey yöneticileriyle temasta olan ve Avrupa'daki PKK'lılardan sorumlu imam olarak çalışan TUSKON üyesi ile PKK'nın Avrupa propaganda kadrosundan Roni kod adlı var. 15 Temmuz darbe girişiminden bir ay sonra 18 Ağustos 2016'da bu ikilinin buluşmasına Avrupa Parlamentosu'nun ev sahipliği yapması da AB'nin her iki örgütün üst aklı olduğunun bir göstergesi. Kafeteryada fotoğraflandığını gören Işık ve Alasor, hızla mekândan ayrıldı. İstihbarat birimlerinin tespitlerine göre ikili görüşmede 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ- PKK ortaklığı konusunda yeni stratejiler belirledi. PKK cephesi adına masada bulunan Martin Alasor Gülen'e olan hayranlığını satırlara dökmüş bir isim. TUSKON üyesi Ebubekir Işık'ın ise talimatları doğrudan FETÖ elebaşısının yaşadığı Pensilvanya'dan aldığı öğrenildi.

İSTİHBARİ DESTEK SÖZÜ VERDİ
SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı bilgilere göre Ebubekir Işık ve Martin Alasor görüşmesinde FETÖ, Türkiye aleyhine belge, bilgi temini için PKK'ya sözü verdi. Lobi faaliyetleri başta olmak üzere Türkiye aleyhtarı operasyonlarda FETÖ ve PKK'nın işbirliğinin artırılması kararı alındı. Görüşmede Ebubekir Işık, FETÖ'nün PKK'nın Avrupa'daki Türkiye karşıtı propaganda faaliyetlerinde her türlü istihbari, maddi desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

FİRARİLER KULLANILACAK
FETÖ'nün, bu desteği sağlarken Türkiye'den firar eden istihbarat polisleri ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası NATO ülkelerine iltica etmek için başvuran subayların elindeki kozmik bilgileri kullanacağı kaydedildi. FETÖ, istihbarat bazlı çalışan bir terör örgütü olduğu için silahlı terör faaliyetlerine odaklanan PKK'ya Avrupa'daki lobi ve propaganda faaliyetlerinde destek vermeyi taahhüt etti.

MEDYAYA KISKAÇ
Görüşmede Türkiye düşmanı iki örgütün ortak bir sinerjiyle Avrupa ülkelerindeki medya kuruluşlarını etkileme konusunda da anlaştığı kaydedildi.

GÜLEN'İ ÖVEN KİTAP YAZDI
İstihbarat notuna göre Alasor, Fetullah Gülen Hoca-Said Nursi gerçeği adlı kitabında Gülen'i övüyor. Alasor, kitabında "Kendilerine milliyetçi maske takan bazı ırkçı ve derin çevrelerin aksine O (Gülen'i zamirle işaret ederken bile büyük harf kullanıyor!) başta Türkiye olmak üzere dünyanın her köşesinde Türk dili ve kültürü ve Türk menfaatleri için gönül veren, dini ve Türklük hassasiyetleri olan bir insan. O'nun dünyadaki faaliyetleri Türk devletinin resmi ve gayriresmi kurum ve şahsiyetlerince desteklenmektedir" diyerek açıktan Gülen'i destekliyor.



MARTİN ALASOR KRİPTO FETÖ'CÜ
Martin Alasor'un PKK içine yerleştirilmiş bir FETÖ'cü olduğu yönünde istihbari değerlendirmeler var. Alasor'la ilgili istihbarat notunda şu bilgiler yer alıyor: 1963'te Fetullah Gülen'in memleketi Erzurum'da doğdu. 1970'li yılların sonunda genç yaşlarda demokratik sol yelpazede yer aldı. 12 Eylül askeri darbesinin ardından yurtdışına kaçtı. Gazeteciliğe 1988'de PKK'nın güçlü olduğu Norveç'te başladı. Norveç'in sosyal demokrat gazetesi Hamar Arbeiderblad, liberal Hamar Dagblad, İsveç Stockholm'de çıkan Kürdistan Press, İstanbul ve Avrupa'da yayımlanan Özgür Gündem, Özgür Ülke ve Özgür Politika gibi birçok gazetede siyasi diplomasi ve seyahat ağırlıklı yazılar yazdı. 1996'da kurulan Kürdistan Gazeteciler Birliği sekreterliğini yaptı. Halen Norveç Gazeteciler Birliği ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu üyesi. Alasor, Avrupa alanındaki bazı gazetecilerin Kandil ile irtibatlarını, seyahatlerini organize ediyor. 2013 yılından bu yana kripto FETÖ üyesi olarak Avrupa-Kandil arasında kuryelik yapıyor.

SABAH
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi 01:30
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