Altan’dan FETÖ çıktı!

Defne Joy Foster, 2011’de Kerem Altan’ın evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Kapatılan dosya ise ‘FETÖ’nün Altan’ı kurtardığı’ iddiasıyla raftan indirildi. Anne Foster şu mesajı verdi: Bu işin peşini bırakmayız
Türkiye'de darbe yapmaya kalkan FETÖ'nün kanlı icraatları, tek tek ortaya çıkmaya başladı. Kirli eller, şüpheli şekilde ölen Defne Joy Foster'a kadar uzandı. Türkiye'yi yasa boğan olay, 2 Şubat 2011'de yaşandı. Ünlü sunucu Foster, gazeteci Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde hayata gözlerini kapadı. Soruşturmanın baş şüphelisi Kerem Altan'dı. Altan'ın olaydan yarım saat sonra ambulans çağırması akıllarda soru işaretleri bıraktı. Ancak dava dosyası, "Foster, solunum yetmezliğisonucu hayatını kaybetti" denilerek rafa kaldırıldı.
SAVCILIK YENİ DELİLLERE ULAŞTI
Geçtiğimiz günlerde FETÖ'den tutuklanan Ahmet Altan'ın "yargıdaki örgüt üyelerinin yardımıyla oğlu Kerem'i kurtardığı" iddiası ortaya atıldı. İstanbul Savcısı Can Tuncay, FETÖ şüphesiyle dosyayı yeniden açtı. Foster ile Kerem Altan'ın eve giderken bindikleri taksi şoförünün ve o gece evden çığlık sesleri duyduğunu söyleyen Suna Akyıldız'ın ifadesinin alınmadığı anlaşıldı. Başsavcılık, yeni delillerin ortaya konulduğu tespit tutanağını Anadolu CumhuriyetBaşsavcılığı'na yolladı.
Kerem Altan'ın 2 ay 15 günlük hapis cezası ertelenmişti. Türkiye'yi hedef alan kumpas davalarında görev alan ve FETÖ'den tutuklanan Ahmet Altan'ın, örgütün ağabeylerini araya sokarak, oğlu Kerem Altan'ın baş şüpheli olduğu Foster dosyasını kapattığı ortaya çıktı.
ADALETYERİNİBULACAK Dava dosyasının yeniden açılması Foster'ın annesi Hatice Foster'ı birazolsun sevindirdi. Kızının ölümünün ardından gözyaşları dinmeyen anne Foster, önemli mesajlar verdi: "Savcının dosyayı yeniden ele alma kararı, bizi çok mutlu etti. Bu haber, ailemiz için müjde gibi geldi. Altanlar, bize bu acıyı yaşattı. Onların peşini asla bırakmayacağız. Dünyada ve ahirette bu işin peşinde olacağız. Adaletin er ya da geç yerini bulacağına inanıyorum." Öte yandan şarkıcı Nihat Doğan, geçtiğimiz aylarda Defne Joy Foster hakkında önemli açıklamalar yapmıştı. Doğan, "FETÖ ismini koyan ilk kişi Defne'ydi" diyerek ünlü sunucunun cinayete kurban gittiğini söylemişti.
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