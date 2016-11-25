Laboratuvar sevinci...

Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı Serik Gülsün Süleyman Sürel Meslek Yüksek Okulu'na Serik Belediyesi katkılarıyla Optisyenlik Bölümü Laboratuvar açılış yapıldı. Törene, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş, Serik Belediye Başkanı Dr. Ramazan Çalık, Gülsün- Süleyman Süral, MYO Müdürü Savaş Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan, öğrenciler katıldı. MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Savaş Şahin, "Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Ünal'a, Süral Ailesine ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ramazan Çalık'a çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun" dedi.
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