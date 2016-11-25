Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, örgütün TSK sorumlusu olduğu belirlenen ve darbenin 1 numaralı ismi olarak aranan Adil Öksüz'ün 2012 yılına ait fotoğrafları ortaya çıktı.

Fotoğrafların, Arnavutluk'ta bulunan ve örgüte yakın Bedir Üniversitesi'nin 2012 yılında düzenlediği 'dinler arası diyalog' konulu bir konferansa ait olduğu öğrenildi. Türkiye'den katılan isimler arasında olan Öksüz, toplantıda Yahudiliğin anne-babaya gösterdiği önemi ve İslam ile karşılaştırmasını anlattı.

ÖZEL OTURUMA KATILMIŞ

Arnavutluk'ta 'İnsani Araştırmalar Konferansı' adıyla gerçekleşen dinler arası diyalog toplantısında, Amerika, İngiltere, İtalya, Fransa, Avusturya, Malezya, Romanya, Makedonya, Nijerya ve Türkiye'den temsilciler bulunuyordu.

Özel konferansta 50'ye yakın sunum yapılırken, Yahudi din adamları da toplantıda konuşmalar yaptı. Toplantıda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için özel oturum da yapıldı. Gülen özel oturumunda ise Dr. Bekir Çınar, Gülen'in dinler arası diyalog ve hoşgörü görüşlerini, ülkelerin temsilcilerine anlattı.



YAHUDİLİĞİ ÖVMÜŞ

Adil Öksüz'ün Arnavutluk'ta yaptığı sunumun detayları da ortaya çıktı. Konuşmasında, Yahudilikte anne-babaya itaatin nesilden nesle gelen bir gelenek olduğunu vurgulayan Öksüz, "Bu onur Yahudi mistik anlayışının temellerindendir ve Yahudi milletinin daimi olmasının en önde gelen şartıdır.

Burada anne ve babaya bağlılık çocuğun Yahudi toplumuna bağlılığını ve onun ileride Yahudi bir erkek veya Yahudi bir kadın olmasını sağlar" dedi. Öksüz toplantıda, Yahudi ırkının daimi oluşuna dair de uzun bir konuşma yaptı.

Öksüz'ün Arnavutluk'ta katıldığı toplantıya, Türkiye'den çok sayıda isim de katıldı. Akademisyenlerin bazıları Öksüz'ün de bulunduğu fotoğraf karesine girerken, çoğunun toplantıda konuşma yaptığı öğrenildi.

3 AKADEMİSYEN YAN YANA

Toplantıda Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nden 3 isim bulundu. Salonda da yan yana oturan akademisyenler H.S, M.G ve V.A. halen Isparta'da görev yapıyor.

Bu isimlerden V.A. üniversitenin yönetiminde görev alırken H.S. ise bir fakültede dekan vekili. M.G'nin ise FETÖ'ye yakın olduğu bilinen Arnavutluk'taki Epoka Üniversitesi'nde uzun süre öğretim üyeliği yaptığı öğrenildi.