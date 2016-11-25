Defne Joy dosyası, FETÖ şüphesiyle raftan indi

TAKİPSİZLİKLE BİTMİŞTİ
Ünlü sunucunun ölümü ile ilgili o dönem Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma başlatılmış ve Kerem Altan'ın şüpheli olduğu soruşturmada ölümün solunum yetmezliğinden gerçekleştiği gerekçesiyle ile dosya takipsizlikle sonuçlandırılmıştı.
TANIKLAR DİNLENMEDİ
Geçtiğimiz aylarda, "Kerem Altan'ın babası Ahmet Altan'ın, nüfuzunu kullanarak emniyet ve yargıdaki ağabeyler eliyle olayın üzerinin örtüldüğü" iddiasının gündeme gelmesi üzerine, Defne Joy Foster'ın ölümüne ilişkin dosya İstanbul Savcısı Can Tuncay tarafından raftan indirildi. Savcılık gözetiminde uzman polislerce dosya üzerinde yapılan araştırmada, Defne Joy Foster ile Kerem Altan'ın eve gelirken bindikleri taksinin şoförü ile o gece evden kavga ve çığlık sesleri geldiğini belirten Suna Akyıldız isimli kişinin ifadelerinin alınmadığı belirlendi. Soruşturma dosyasında, olayın yaşandığı apartmanda sadece 2 şahsın ifadesine başvurulduğu, dolayısıyla da evden çığlık ve kavga sesleri geldiği iddialarının yeterince değerlendirilmediği anlaşıldı.
YARIM SAAT SONRA ARADI
İncelemede Kerem Altan'ın ambulans çağırmadan evin yakınındaki bir tıp merkezi önünde görüldüğü, 05.57'de tıp merkezi güvenlik kameralarına takılan Altan'ın ilk acil yardım telefonunu ise yarım saat sonra yani 06.30'da açtığı belirlendi. Dosya ayrıntısına göre Kerem Altan maktul ile cinsel birliktelik yaşamadıklarını söyledi, fakat Foster ölü bulunduğunda, alt iç çamaşırı yatağın yanında bulundu. Ayrıca Adli Tıp raporu ve otopsi tutanağının da dosyada bulunmadığı iddia edildi.
YENİ DELİLLER BAŞSAVCILIKTA…
Soruşturmayı yürüten Davut Dağ isimli savcının "solumun yetmezliği" teşhisi üzerine dosyaya takipsizlik kararı verdiği belirlenirken, yeni deliller ışığında dosyanın yeniden soruşturma konusu yapılabileceğine kanaat getiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya ve yeni delillerin ortaya konulduğu tespit tutanağını Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyadaki eksiklikler ile ilgili yeni bir tahkikat yürütecek.
NAZİF KARAMAN/SABAH
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