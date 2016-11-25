Bu alçaklıkTIR

ÖLÜMCÜL DARBE:
15 Temmuz darbe girişimi; daha önce ayak izleri 7 Şubat'tan itibaren görülen, Gezi ve 17-25 Aralık'ta hissedilen, MİT TIR'larında da izi görülen adımlar silsilesinin son halkasıdır. Onlar öncü kalkışmalardı, ölümcül darbe 15 Temmuz'da vurulmak istendi. Türk ordusu, Türk milletine boğdurulmak istenmiştir. Türk ordusuyla milletin arasına kan soktular, Türk ordusu ile siyasetin, polisimizin arasına kan soktular. istihbaratçılar bilir: Darbe bildirisinde imzalara baktık. Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire eski Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün imzasını görünce 'Konu anlaşıldı' dedim. Mehmet Partigöç'ün bu yapıyla irtibatı istihbaratçılar tarafından bilinirdi. fetö yapılanması
1984-1985'TE BAŞLIYOR:
Bu olay 1984-1985'ten sonra 1989 Harp Okulu mezunlarıyla başlıyor. Mezun olanlar belli süreçlerden sonra general seviyesine geldiler. Bunun dışında bu yapıya dahil olanlar varsa sonradan devşirilmişlerdir.
ULUSLARARASI HAMLE:
MİT TIR'ları bu darbenin öncüsüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızı zorda bırakmak adına hukuken ve siyaseten bir şeyleri yapabilme imkanı tıkandığında yapılan uluslararası bir hamledir. TIR olayı, Ergenekon, Balyoz, askeri casusluktan sonra kumpasın dördüncü ayağıdır. TIR hadisesi Cumhurbaşkanını hedef alan tam bir darbe girişimidir.
EMRİ BİZZAT PARTİGÖÇ VERDİ
Darbe girişimiyle ilgili ayrıntılar teşhir edildi. Elazığ'da yakalanan ve tutuklanan Tuğgeneral Abdülkerim Ünlü'nün ifadesi dikkat çekti. Ünlü, darbe emrini tutuklanan Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ten 14 Temmuz'da aldığını şu sözlerle itiraf etti: "İzinli olarak Ankara'daydım. 14 Temmuz günü askeri lojmanlarda Partigöç ile buluştum. Partigöç, bana 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Elazığ Sıkı Yönetim Komutanı olarak görevlendirildiğim darbe bildirisini ve çalışacağım personel listesini verdi."
FİDAN VE AKAR TARİHİ ROL OYNADI:
Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı, darbenin önlenmesinde tarihi rol oynadı. Genelkurmay Başkanı'nın bildiride imzası olsaydı, Türkiye başka noktada olurdu.
BEN VE EŞİMİN TELEFONUNU DİNLEDİ:
Bu yapı ben ve eşimin telefonunu dinledi. İnternet sitelerinde hakarete uğradım. İstihbarat başkanlığından çıkarılmamda etkililer. TIR çukuruna da bu yapı tarafından itildim.
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na bir önerge sundu. Tanrıkulu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile darbeden tutuklanan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Akın Öztürk ve Mehmet Partigöç'ün dinlenmesi için önerge verdi.
EVRİN GÜVENDİK
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