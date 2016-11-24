ADALET'TE YENİ DÖNEM
Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ ile mücadele süreci ve cezaevlerindeki kalkışma planlarına ilişkin önemli tespitlerde bulundu. Bozdağ, şu mesajları verdi:
39 BİN TUTUKLAMA: Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar kapsamında toplam 96 bin işlem yapılırken, tutuklama kararı çıkarılanların sayısı 39 bini geçti.
DOSYALAR PENSİLVANYA'YA: Son HSYK ihraç kararları yabancılar tarafından eleştiriliyor. FETÖ mensubu yargıçların önemli dosyalarda nasıl karar verdikleri, dosyaları Pensilvanya'ya gönderdikleri itiraflarda ortaya çıktı. Şu ana kadar 3 bin 698 hakim, savcı görevden uzaklaştırıldı. Bunların 3 bin 659'u meslekten çıkarıldı, 198'i görevine iade edildi.
4 BİN 365 KİŞİ ARANIYOR: Darbe teşebbüsü soruşturmaları kapsamında, bunların tam ayrımı da yapılmış değil ama, bin 121 gözaltı var. Yakalama kararı verilmiş ama yakalanmamış, aranan 4 bin 365 kişi var. Bunlardan 96'sı asker, 210'u polis, 1'i vali, 3'ü vali yardımcısı, 3'ü kaymakam, 4 bin 52'sinin de diğer mesleklere mensup kişiler olduğunu söyleyebiliriz.
YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI: Yakalama kararı verilip de aranan yargı mensupları sayısı 285. Bunun 30'u Yargıtay üyesi, 7'si Danıştay, 248'i de adli ve idari yargı hâkim ve savcı. Tutuklu 2 bin 410 kişi var ve bugüne kadar 3 bin 698 kişi şüpheliyle ilgili adli işlem yapıldı.
16 BİN YENİ PERSONEL ALINACAK: Gelecek yıl Adalet Bakanlığı'na16 bin yeni personel alımı yapılacak. Bunlardan kastım icra katibi, zabıt katibi, mübaşir, teknisyen, şoför, kaloriferci, infaz koruma memuru, infaz katibi gibi şeyler ve de hâkim savcı alımı dahil 16 bin civarında alım yapılacak. Son çıkarılan KHK ile uzman çavuşlar ve uzman erbaşlardan 2 yıl çalıştıktan sonra görevden ayrılanların gardiyan olarak mesleğe alımı konusunda hüküm koyduk. 35 yaşını doldurmamış olanlar arasından seçim yapılacak. Zannedersem ilk ilanda 5 bin kişi bunlardan alacağız. Büyük ihtimalle aralık ayı içinde bunun ilanını yapacağız.
FETÖ'NÜN TRUMP RÜYASI: (FETÖ üyelerinin cezaevlerinde kalkışma planı iddiaları) Bu konuda cezaevlerine yazı gitti. Yüzde bir de olsa ihtimal tedbir almak vazifemiz. FETÖ cezaevlerinde ve cezaevi dışında rüyalar üzerinden propaganda yapıyor. Bir gün rüyada Hz. Peygamber'i, bir gün Hz. Yusuf'u cezaevinde bayram namazı kıldırdığını anlatıyorlar. ABD Başkanı Trump'ın cenaze namazı kıldırmaya getirenler bile var.
CEZAEVLERİNE UÇAKSAVAR: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, devletin önemli birimleri hepsinde içerden ve dışarıdan gelecek saldırılara karşı gerekli şekilde donatıldı. Cezaevlerine uçaksavar konuldu.
YSK'YA HUKUKÇU ŞARTI: YSK teşkilat yasası değişiyor. Seçim müdürlüklerine hukuk fakültesi şartı getiriliyor. Seçim müdürlerinin aynı yerde iki kez seçim yapamayacak. Bir rotasyon düzeni olacak.
FETÖ'CÜLER PYD'YE SIĞINDI
Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerine katılan yetkililer arananlar listesindeki FETÖ'cülerin bir bölümünün Suriye tarafına geçtiğinin belirlendiğini söyledi. Yetkililer, özellikle darbe girişimine doğrudan katılan bazı güvenlik mensuplarının terör örgütü PYD'ye sığındığını belirtirken, istihbarat raporlarının da bunu doğruladığını ifade ettiler.
HAZAL ATEŞ
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