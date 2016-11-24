Sıra Menbiç’te

Türkiye'nin Yeni Güvenlik Konsepti Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı'na dikkat çekerek, terör örgütlerine yönelik sert mesajlar vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşmasında ise en çok dikkat çeken bölüm "Şuanda El Bab'a dayandık, yetmez oradan da Menbiç'e gideceğiz" sözü olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleriyle bölgede Türkiye'nin yapmayı düşündüğü operasyon hakkında ipucu verdi.
SIRA MENBİÇ'TE
Türkiye daha önce Menbiç'teki PYD/PKK terör örgütünün Fırat'ın doğusuna çekilmesi konusunda uyarılarda bulunmuştu. ABD de Türkiye'ye bu konuda taahhütlerde bulunarak, PYD/PKK'nın Menbiç'i boşaltacağını açıkça ilan etmişti. Ancak, Menbiç'in boşaltılmamış olması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da, kısa süre sonra Türk askerinin korumasındaki Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Menbiç'e yöneleceğinin mesajını vermişti.
PLANLAR HAZIR
El Bab'dan sonra Türk askeri ve ÖSO'nun önce Afrin'e mi yoksa Menbiç'e mi ilerleyeceği merak ediliyordu. Kararını veren Ankara, Menbiç'e yönelik yapılabilecek bir operasyon için gerekli çalışmaları yaptı. Her türlü ihtimali değerlendiren Ankara'nın farklı planlar yaptığı belirtiliyor.
'BATI FIRAT OPERASYONU' Sabah'ın edindiği bilgiye göre, Menbiç'in terörist unsurlardan temizlenmesi için Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında ayrı bir operasyon yapılması planlanıyor. ABD'nin verdiği sözü tutup, PYD/PKK'lı teröristleri Fırat'ın doğu yakasına çekmemesi halinde Ankara zamanlamayı kollayıp operasyon için düğmeye basacak.
HULUSİ PAŞA'DAN DİKKAT ÇEKEN ZİYARET Ankara'da dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, dün sabah saatlerinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'la birlikte sınırda inceleme yapmak için Kilis'e gitti. Orgeneral Akar, Kilis'te bulunan 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı'nda denetlemelerde bulunarak, Fırat Kalkanı Harekâtı'na ilişkin yerinde brifing aldı. Ziyaretin, Menbiç'e ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.
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