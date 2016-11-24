Kanada ailesi

Kanada'nın Alberta Eyaleti Calgary Şehri'nin FETÖ/PDYimamı olduğu iddiasıyla Trabzon'da tutuklanan Davut Hancı'nın kayınpederinin de Toronto şehrinde örgütün imamı olduğu ortaya çıktı. Anayasayı ihlal suçundan müebbet, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenilenDavut Hancı hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme heyeti, iddianameyi değerlendirmeye aldı. Hancı aynı zamanda Pensilvanyalı teröristbaşı Fetullah Gülen'in önemli kasalarından biri olarak biliniyordu.
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