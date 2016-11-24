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ailesi

Kanada ailesi
Kanada'nın Alberta Eyaleti Calgary Şehri'nin / ı olduğu iddiasıyla Trabzon'da tutuklanan 'nın kayınpederinin de şehrinde örgütün ı olduğu ortaya çıktı. Anayasayı ihlal suçundan müebbet, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenilen Davut Hancı hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme heyeti, iddianameyi değerlendirmeye aldı. Hancı aynı zamanda Pensilvanyalı teröristbaşı Fetullah Gülen'in önemli kasalarından biri olarak biliniyordu.

ÖZGÜR ÖZDEMİR
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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