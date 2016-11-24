Yol Durumu
  1. Bingöl'de bombalı tuzak!

'te dev terör operasyonu

Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 'te 20 adrese baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Gaziantepte dev terör operasyonu

'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, istihbari çalışmalar kapsamında merkez Şahinbey ilçesinde önceden belirlenen 20 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Özel Harekat ile çevik kuvvet ekiplerinin de katıldığı operasyonda, baskın düzenlenen ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Halen devam eden operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Etiketler:
  • 24 Kasım 2016, Perşembe 16:10
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar