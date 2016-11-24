Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, istihbari çalışmalar kapsamında merkez Şahinbey ilçesinde önceden belirlenen 20 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Özel Harekat ile çevik kuvvet ekiplerinin de katıldığı operasyonda, baskın düzenlenen ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Halen devam eden operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.