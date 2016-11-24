Dikkat Çakıcı koruma

Bolu'da F Tipi Cezaevi'nde yatan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında dün hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Kuruçay mevkiinde bulunan F Tipi Cezaevi'nde yatan Alaattin Çakıcı, cezaevi aracı ve onu hem önde hem arkada takip eden 8 koruma arabasıyla birlikte Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis ve Jandarmaekipleri hastane çevresindegeniş güvenlik önlemi aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Çakıcı, yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevine götürüldü. Dönüş yolundacezaevi aracına önde ve arkadaçok sayıda polis ve jandarmaaracı eşlik etti. Güzergahtakikavşaklarda trafik ekipleri deönlem aldı.
* Çakıcı hastaneye götürülürken yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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