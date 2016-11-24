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Dikkat Çakıcı

, ’nden hastaneye götürüldü. Yol boyunca Çakıcı’yı taşıyan minibüse 8 aracının eşlik ettiği görüldü

Dikkat Çakıcı koruma
Bolu'da 'nde yatan suç örgütü lideri , polis ve jandarmanın geniş önlemleri altında dün hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Kuruçay mevkiinde bulunan F Tipi Cezaevi'nde yatan Alaattin Çakıcı, cezaevi aracı ve onu hem önde hem arkada takip eden 8 arabasıyla birlikte Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis ve Jandarma ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Çakıcı, yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevine götürüldü. Dönüş yolunda cezaevi aracına önde ve arkada çok sayıda polis ve jandarma aracı eşlik etti. Güzergahtaki kavşaklarda trafik ekipleri de önlem aldı.


* Çakıcı hastaneye götürülürken yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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