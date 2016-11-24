Çavuşoğlu'ndan AP'ye sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile ilgili kararına tepki gösterdi.

"BU KARAR AP VE AB'Yİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜYOR"

Daha önce Avrupa Birliği'nin (AB) ve AP'nin buna benzer aldığı kararları Türkiye'nin reddettiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Her zaman şunu söyledik, Avrupa Parlamentosu ya da Avrupa Birliği kurumları, konseyi, komisyonu yapıcı bir karar alırsa, eleştiriler dahil biz bunu değerlendiririz hatta faydalanırız. Ama bu şekilde kasıtlı bir karar alırsa biz bunu reddederiz, hiçbir geçerliliği yok. Esasen bu karar Avrupa Parlamentosunu ve Avrupa Birliği'ni küçük düşürüyor." değerlendirmesinde bulundu.



"YILLARDIR ÇİFTE STANDART UYGULANIYOR"

Çavuşoğlu, AP'nin, müzakerelerin fasıl açılmayarak durdurulacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin, zaten birçok fasıla Kıbrıs meselesi veya AB içindeki bazı ülkeler sebebiyle engel koyulduğunu hatırlattı.

Türkiye ile yakın zamanda üyelik müzakerelerine başlayan ülkelerin birliğe üye olduğunu veya daha fazla fasıl açtığını anlatan Çavuşoğlu, ancak Türkiye'ye yıllardır çifte standart uygulandığını vurguladı.

AP'ye kararla ilgili önergeyi veren kesim için Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Önergeleri veren yani buna ön ayak olan kişilere baktığımız zaman darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyanlar, mutluluk duyanlar değil, PKK'ya destek verenler ve PKK'nın terör listesinden çıkması için çaba sarf edenler ön ayak olmuştur. Zaten genel anlamda Türkiye karşıtlığı, İslam karşıtlığı ve buna benzer negatif akımlar ve popülizm var. Merkez sağ partilerdeki siyasetçiler de bundan zehirlendiler. Dolayısıyla bu popülizm içinde şimdi seçim atmosferine giriyorlar. Böyle kendilerine göre bir karar almışlar."

Kararı "Avrupa Birliği'nin içine düştüğü zafiyetin göstergesi" olarak nitelendiren Çavuşoğlu, AB'nin dışa açılma ve küresel aktör olma arzusu yerine "korkak bir şekilde içe kapanmaya başladığını" söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Türk halkının kararı umursamadığını ve Türkiye'nin karşı adım atmasını istediğini belirterek bunları değerlendireceklerini kaydetti.



"AB BAŞKA ÜLKEYE DERS VERECEK DÜZEYDE DEĞİL"

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel anlamda halkımız Avrupa Parlamentosunun aldığı bu kararı tamamen reddediyor. Düşünün koskoca AB'nin bir parlamentosu var, 28 ülkeden seçilen parlamenterler var ve aldıkları kararı hiç kimse önemsemiyor. Avrupa Parlamentosu, kendi kredibilitesini yerle bir ediyor bu kararla. Ortaya koyduğu vizyonsuzlukla maalesef AB'nin giderek kredibilitesi, görünürlüğü, itibarı düşüyor. İngiltere de zaten böyle bir AB içinde yer almak istemedi. AB bir an evvel kendisini check etmeli, politikalarını gözden geçirmeli ve hatalarından ders almalı. Eğer Türkiye'ye böyle kararlarla diz çöktürmeye çalışıyorlarsa bu işlemez."

Türkiye'ye bu şekilde "patronluk taslamak veya ders vermek" istiyorlarsa bunun hiçbir geçerliliğini olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, AB'nin bir başkasına ders verecek düzeyde olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, "Maalesef Avrupa Birliği, bu kararlarla kendisini küçük düşüyor, bizim için de hiçbir geçerliliği yok." dedi.