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Can sıkıntısı

Can sıkıntısı
Türkiye'de devlet sırrı niteliği taşıyan belgeleri yayınladığı için hakkında soruşturma açılan , yurt dışına kaçınca Türkiye düşmanları tarafından ödüle boğuldu. Daha önce Fransa ve 'da ödüller alan Dündar bu kez de Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ), 2016 Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü'nü aldı.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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