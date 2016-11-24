Avamtacı Salih

Türkiye, terör örgütü PYD’nin sözde lideri olan Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkarttı. Ancak İngiltere, o teröriste kucak açtı. Müslim, Kraliçe Elizabeth’in emrinde olan Avam Kamarası’nda bir konuşma yaptı! Yanında ise bir zamanlar hendekçilerin yanında cirit atan Natalie McGarry vardı...
Üst akıl, Türkiye'yi kuşatmaya kalkıştı. Bunu kimi zaman terör örgütü PKK kimi zaman da Fetullahçı hainlerle yapmaya çalıştı. Ancak Türk halkı her defasında kan lobisine tokadı attı. Tüm bunlara rağmen dünya uslanmadı! İngiltere, Türkiye'ninterörist ilan ettiğiSalih Müslim'i bağrına bastı. Ankara Merasim Sokak'ta 17 Aralık 2016'da askeri servis araçlarını hedef alan kanlı saldırıyla ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD'nin sözde lideri Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Hatta KırmızıBülten hazırlanması için dedüğmeye basıldı.
LORD HYLTON DA KATILDI
Ancak Türkiye'nin terörist ilan ettiği o hain, Avrupa'da cirit attı. Salih Müslim'e Almanya'dan sonra İngiltere kucak açtı. Müslim, önceki gün İngiltere'nin başkenti Londra'da ağırlandı. Bizzat Kraliçe Elizabeth'ebağlı olan İngiltere Parlamentosu'nunAvam Kamarası'nda bir konuşma yaptı. Ankara saldırısıyla ilgisi olmadığını anlattı! Avrupa ile dayanışma çağrısı yaparak adeta İngilizler'e "Hepinizden yardım bekliyoruz" diyerek yalvardı! Terörist Salih Müslim, İngiliz Parlamentosu'nda konuşma yaparken, yanında da Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim vardı! O isim hendekçi hainlerin yanından çıkmayan İskoç asıllı vekil Natalie McGarry'dı. PKK hayranı Natalie,Müslim'i Londra'da karşıladı. Avam Kamarası'ndaki toplantıda da Müslim'in yanında yer aldı. Ardından Lord Hylton sahneye çıktı! Terör örgütü PKK ile siyasiuzantısı olan HDP'ye alenen destek verenaçıklamalar yaptı! Rojava'da Kürtler'inverdiği mücadelenin kendileri için önemliolduğunu anlattı. İngiliz Parlamentosu'nunAvam Kamarası'ndaki bu buluşma terör örgütüile İngiltere arasındaki bağı da kanıtladı! Öte yandan Avam Kamarası, Büyük Britanya Parlamentosu'nun alt meclisidir. Siyasal partileri temsil eden Avam Kamarası, yasama görevini yerine getiren iki meclisten (Avam Kamarası, Lordlar Kamarası) biridir.
Türkiye'nin terör listesinde olan Salih Müslim, mikrofonu eline aldı. İngilizler'e adeta yalvardı!
Avam Kamarası, Salih Müsim'i bağrına bastı! Onu dinleyenler arasında HDP ve PKK'ya destek veren Lord Hylton da vardı.
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