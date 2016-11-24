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Avamtacı Salih

Türkiye, terör örgütü ’nin sözde lideri olan hakkında yakalama kararı çıkarttı. Ancak İngiltere, o teröriste kucak açtı. Müslim, Kraliçe Elizabeth’in emrinde olan Avam Kamarası’nda bir konuşma yaptı! Yanında ise bir zamanlar hendekçilerin yanında cirit atan vardı...

Avamtacı Salih
Üst akıl, Türkiye'yi kuşatmaya kalkıştı. Bunu kimi zaman terör örgütü kimi zaman da Fetullahçı hainlerle yapmaya çalıştı. Ancak Türk halkı her defasında kan lobisine tokadı attı. Tüm bunlara rağmen dünya uslanmadı! İngiltere, Türkiye'nin terörist ilan ettiği Salih Müslim'i bağrına bastı. Ankara Merasim Sokak'ta 17 Aralık 2016'da askeri servis araçlarını hedef alan kanlı saldırıyla ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'nın 'deki uzantısı olan 'nin sözde lideri hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Hatta Kırmızı Bülten hazırlanması için de düğmeye basıldı.

LORD HYLTON DA KATILDI
Ancak Türkiye'nin terörist ilan ettiği o hain, Avrupa'da cirit attı. 'e Almanya'dan sonra İngiltere kucak açtı. Müslim, önceki gün İngiltere'nin başkenti Londra'da ağırlandı. Bizzat Kraliçe Elizabeth'e bağlı olan İngiltere Parlamentosu'nun Avam Kamarası'nda bir konuşma yaptı. Ankara saldırısıyla ilgisi olmadığını anlattı! Avrupa ile dayanışma çağrısı yaparak adeta İngilizler'e "Hepinizden yardım bekliyoruz" diyerek yalvardı! Terörist Salih Müslim, İngiliz Parlamentosu'nda konuşma yaparken, yanında da Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim vardı! O isim hendekçi hainlerin yanından çıkmayan İskoç asıllı vekil 'dı. PKK hayranı Natalie, Müslim'i Londra'da karşıladı. Avam Kamarası'ndaki toplantıda da Müslim'in yanında yer aldı. Ardından Lord Hylton sahneye çıktı! Terör örgütü PKK ile siyasi uzantısı olan HDP'ye alenen destek veren açıklamalar yaptı! Rojava'da Kürtler'in verdiği mücadelenin kendileri için önemli olduğunu anlattı. İngiliz Parlamentosu'nun Avam Kamarası'ndaki bu buluşma terör örgütü ile İngiltere arasındaki bağı da kanıtladı! Öte yandan Avam Kamarası, Büyük Britanya Parlamentosu'nun alt meclisidir. Siyasal partileri temsil eden Avam Kamarası, yasama görevini yerine getiren iki meclisten (Avam Kamarası, Lordlar Kamarası) biridir.

Türkiye'nin terör listesinde olan Salih Müslim, mikrofonu eline aldı. İngilizler'e adeta yalvardı!



Avam Kamarası, Salih Müsim'i bağrına bastı! Onu dinleyenler arasında HDP ve PKK'ya destek veren Lord Hylton da vardı.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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