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’deki Atlantis Karataş isimli kuyumculuk şirketinin patronu 15 Temmuz sonrası tutuklandı. Şubelerini tek tek kapatan firmanın bu sırada 2 ton ı kaçırdığı ortaya çıktı

Altından FETÖ çıktı
İzmir'deki soruşturmasında örgüte finansal destek sağladığı ileri sürülen ünlü kuyumcu Kamil Karakaş göza alınırken, Atlantis Karataş isimli kuyumculuk şirketinin 15 Temmuz sonrası büyük bir vurgun yaptığı ortaya çıktı. 2013'te Türkiye'nin en büyük 92. şirketi olmayı başaran kuyumcunun birçok şubesi kısa sürede kapanırken, şirketi ile ilgili inceleme başlatıldı.

150 MİLYON DOLAR BORÇ TAKTI
Yapılan incelemede şirket kayıtlarında görünen tam 2 ton altının ortada olmadığı belirlendi. Geriye dönük araştırmada 15 Temmuz darbe girişimi sonrası şirketin şubelerindeki altınların apar topar kasalardan ve vitrinlerden kaçırıldığı belirlendi. Atlantis Kuyumculuk kayıtlarında gözüken 2 ton altını polis bulamadı. Altınlar bulunmadığı gibi firmanın 13 bankaya 150 milyon dolar borçlu olduğu ortaya çıktı. Alacaklı bankalar yasal yollara başvurdu.


* Atlantis Kuyumculuk'un sahibi Kamil Karataş hapiste yatıyor.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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