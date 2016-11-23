Vatan evlatları

Emrah Sağaz’ın dedesi Çanakkale şehidiydi... Kendisi de FETÖ’nün kanlı darbe girişimi sırasında şehadete erdi. O sırada 5 aylık hamile olan eşi, bir kız bebek dünyaya getirdi. Hiranur’un ilk ziyaretçileri ise Sümeyye-Selçuk Bayraktar çifti oldu
Türk milleti, tarihin her anında hainlere karşı mücadele etti. Çanakkale'den düşmanları geçirmedi! O kahramanlarınevlatlarından biri de Emrah Sağaz adlı yiğitti. Emrah Sağaz, 15 Temmuz darbe gecesi FETÖ'nün tanklarını, tüfeklerini görünce hemen sokağa akın etti. Esenler AtışalanıCaddesi'nde FETÖ cuntasının tanklarına karşı direndi.
TÜRK MİLLETİ'NİN CANI SAĞOLSUN
Ancak darbeci askerlerin kullandığı tankın altında ezilerek şehadete erdi. O sırada eşi 5 aylık hamileydi. Sağaz cenneteuğurlanırken, eşi dünyalar güzeli bir kız çocuğu dünyayagetirdi. Hiranur adı verilen bebeğin ilk ziyaretçisi iseCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı SümeyyeErdoğan Bayraktar ile eşi Selçuk Bayraktar oldu. Şehidin babası Nazim Sağaz, "Böyle anlarda seferber oluruz. Elimtuttuğu sürece silahımı alır düşünmeden giderim. Geri kalanTürk milletinin canı sağ olsun" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Edoğan'ın kızı Sümeyye Hanım ve eşi Selçuk Bayraktar duygulu anlar yaşadı.
Emrah Sağaz'ın eşi Elif Hanım, kocasının şehit olmasından sonra dünyaya gelen kızına 'Hiranur' adını verdi.
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