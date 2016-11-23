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Vatan evlatları

’ın dedesi Çanakkale şehidiydi... Kendisi de FETÖ’nün kanlı darbe girişimi sırasında şehadete erdi. O sırada 5 aylık hamile olan eşi, bir kız bebek dünyaya getirdi. Hiranur’un ilk ziyaretçileri ise Sümeyye- çifti oldu

Vatan evlatları
Türk milleti, tarihin her anında hainlere karşı mücadele etti. Çanakkale'den düşmanları geçirmedi! O kahramanların evlatlarından biri de Emrah Sağaz adlı yiğitti. , 15 Temmuz darbe gecesi FETÖ'nün tanklarını, tüfeklerini görünce hemen sokağa akın etti. Esenler Atışalanı Caddesi'nde FETÖ cuntasının tanklarına karşı direndi.

TÜRK MİLLETİ'NİN CANI SAĞOLSUN
Ancak darbeci askerlerin kullandığı tankın altında ezilerek şehadete erdi. O sırada eşi 5 aylık hamileydi. Sağaz cennete uğurlanırken, eşi dünyalar güzeli bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Hiranur adı verilen bebeğin ilk ziyaretçisi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile eşi Selçuk Bayraktar oldu. Şehidin babası Nazim Sağaz, "Böyle anlarda seferber oluruz. Elim tuttuğu sürece silahımı alır düşünmeden giderim. Geri kalan Türk milletinin canı sağ olsun" diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Tayyip Edoğan'ın kızı Sümeyye Hanım ve eşi Selçuk Bayraktar duygulu anlar yaşadı.​


Emrah Sağaz'ın eşi Elif Hanım, kocasının şehit olmasından sonra dünyaya gelen kızına 'Hiranur' adını verdi.

ZAFER HALATÇI​
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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