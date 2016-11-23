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'da art arda !

'ın Özalp ilçesinde 4.6 şiddetinde meydana geldi. Saat 13.03'te de 4.1 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.

Vanda art arda deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, bugün saat 15.14 sıralarında merkez üstü Özalp ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Saat 13.03 sıralarında ise yine Özalp ilçesinin Hazine bölgesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.03'te merkez üssü 'ın Özalp ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin derinliğinin 11 kilometre olduğu açıklandı.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba 15:55
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