Türkiye varsa umut var

Yavuz Sultan Selim'in 24 Ağustos 1516'da kazandığı Mercidabık Meydan Muharebesi'nin 500'üncü yıl dönümünde başlayan Suriye 'deki Fırat Kalkanı Harekatı'nın en önemli adımlarından biri olan Dabık köyü, DEAŞ'lılardan temizlendi. Eli kanlı örgüt için için sembolik öneme sahip köy, kısa sürede Suriyeliler için güvenli bir liman oldu. Hayatın yavaş yavaş normale döndüğü Dabık'a, çatışmaların devam ettiği çevre köylerden göçler başladı. Sokakların tekrar hareketlendiği, dükkanların açıldığı köyde yaşayanlar, yıllar sonra kendilerini DEAŞ işgalinden kurtaran Türkiye'ye ve ÖSO savaşçılarına teşekkür etti. Operasyonların sürdüğü El Bab'ın batısındaki Dabık'a taşınan Zekeriya Hamit (26), "ÖSO köyümüzü kurtardı. Çok şiddetli çatışmalar yaşandı. Evlerimiz yıkıldı. 4 aile oradan çıkıp, 30'dan fazla kişi geldik. Yıllarca zulüm gördük, vahşice şeyler yaşadık. Çocuklarımızın, eşlerimizin psikolojisi hep bozuldu. Şükürler olsun ki kurtulduk ve buradayız" dedi.yıllardır süren iç savaş, milyonları yerinden etti, yüz binleri öldürdü. Savaştan en çok etkilenenler çocuklar oldu. Henüz oyun çağında olan binlerce çocuk öldü, öksüz ya da yetim kaldı. Savaşın soğuk yüzüyle erken yaşta tanışan isimsiz mazlum çocuklar, Suriye'de savaşın simgesi oldu. O çocuklardan 4'ü, DEAŞ'ın bombasına basarak yaralandı. Yüzlerinden yaralanan çocuklar, El Bab'ın kuzeyinde yer alan köylerinden ÖSO mensuplarınca hastaneye götürülen çocuklar tedavi için Türkiye'ye getirildi.ikinci aşamasında kurtarılan Çobanbey'in her noktasında savaşın izlerini görmem mümkün. Birçok binanın yerle bir olduğu kasabada DEAŞ'lı teröristler kentin 200 yıllık geçmişe sahip camisinin de büyük bir bölümünü yıkmış. Yıkıntılar arasında günlük hayatlarına devam etmeye çalışan Çobanbey halkı ise her şeye rağmen umutlu. Hüseyin Hilmi Abdulkadir, "Kasaba meydanında yapılan toplu infazlardan, kadınların taşlanarak öldürülmesine kadar her şeyi gördük. Yıllarca ailesiyle birlikte dağlarda, ovalarda yaşayan aileler oldu. Şimdi her şey düzeldi. Umudumuz El Bab. Orası da kurtarılırsa her şey çok daha güzel olacak" diyor.uzun süre kalesi olan Çobanbey'de, örgüte ait bomba ve el yapımı patlayıcı imalathanesi ortaya çıkarıldı. Kasabada bulunan eski bir fabrikayı imalathane olarak kullanan DEAŞ'lı teröristler burada bir yandan silah, bomba imalatı ve en etkin savaş aracı olarak kullandığı bombalı araçları üretirken diğer yandan da fabrikada bulunan odaları hapishane olarak kullandı. Çok sayıda mayın, havan ve roket mermisinin bulunduğu fabrikada ayrıca çuvallar içerisinde patlatıcı yapımında kullanılan tonlarca amonyum nitrat olduğu görüldü.