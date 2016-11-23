Silivri’ye şok baskın

FETÖ'nün cezaevi ağına bir darbe daha indirildi. Bu kapsamda İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 19 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Bu isimler arasında Silivri Açık Cezaevi 1. Müdürü Hasan Topaloğlu'nun da olduğu kaydedildi. Hasan Topaloğlu'nun FETÖ'nün haberleşme programı olan ByLock kullandığı öğrenildi.