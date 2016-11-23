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Şangay üçlüsü

Şangay üçlüsü
Çin'in Şangay kenti, FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında mağdur olan askerleri dinleyecek. 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Emekli Orgeneral Bilgin Balanlı ve Emekli Koramiral Kadır Sağdıç, Şangay Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi tarafından organize edilen Türk-Çin Forumu'na katılacak. Emekli generaller 26 Kasım Cumartesi günü yapılacak olan konferansta FETÖ'yü ve 15 Temmuz'u anlatacak. Başbuğ ve arkadaşlarının daha sonra Pekin'e geçmesi ve Renmin Üniversitesi tarafından düzenlenen programa katılması bekleniyor.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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