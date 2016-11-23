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'nün tepe kadrosuna operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (), "sözde yöneticileri"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Terör örgütünün tepe kadrosuna dev operasyon

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğünce, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanmak isteyen üyelerinin verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan teknik çalışma sonucunda, 17'si kadın 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar doğrultusunda, FETÖ içerisinde "abi" ve "abla" olarak bilinen "sözde örgüt yöneticileri"ni yakalamaya yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Kırşehir, Ordu, Uşak ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon çerçevesinde aramaların devam ettiği ve bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

1. VE 2. SINIF EMNİYET MÜDÜRLERİNİ YAKALAMAYA YÖNELİK OPERASYON
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında 1. ve 2. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 32 şüpheliyi yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba 07:44
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