İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğünce, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanmak isteyen FETÖ üyelerinin verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan teknik çalışma sonucunda, 17'si kadın 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar doğrultusunda, FETÖ içerisinde "abi" ve "abla" olarak bilinen "sözde örgüt yöneticileri"ni yakalamaya yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Kırşehir, Ordu, Uşak ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon çerçevesinde aramaların devam ettiği ve bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.



1. VE 2. SINIF EMNİYET MÜDÜRLERİNİ YAKALAMAYA YÖNELİK OPERASYON

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında 1. ve 2. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 32 şüpheliyi yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.