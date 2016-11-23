Okur'un avukatı Çağrı Çetin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, gizlilik kararı verilen ve yasa gereği gizli yürütülmesi gereken ceza soruşturmasında itirafçıların yazılı ve görsel basında yer alan ifadelerinde müvekkili Okur'a suç isnadında bulunan açıklamalara yer verildiğinin görüldüğü belirtildi.

İbrahim Okur'un tutuklu olması, kendisiyle görüşmenin kısıtlı oluşu nedeniyle hakkındaki gerçeğe aykırı beyan ve açıklamalara bugüne kadar cevap vermesinin mümkün olmadığı öne sürülen dilekçede, şöyle denildi:

"Müvekkilime yöneltilen isnatlarla ilgili beyanına başvurulması, soruşturmanın etkin yürütülmesi ve adil yargılanma hakkının da gereğidir. FETÖ/PDY yapısı hakkında bugüne kadar yaşadıklarını, örgütle ilgisi olduğunu düşündüğü kişileri, yerine göre tahminlerini gerçek suçluların ortaya çıkması amacıyla ve devletle işbirliği anlayışı içinde tüm açıklığıyla dün Silivri 3 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sunduğu dilekçeyle anlatmıştır. Müvekkilim, tüm samimiyetiyle adli makamlara da ifade vermeye hazırdır. Örgütün çözülmesinde etkili olabilecek söz konusu dilekçede kamuoyuna arz edilen itirafçı beyanlarında yer alan konular da dahil adli makamlar huzurunda açıklama yapmak istemektedir."