FETÖ’nün jandarma yapılanmasında ‘abi ‘ olarak görev alan A.D. örgütün bilinmeyenlerini itiraf etti: Sınav soruları Turgut Özal Üniversitesi’nden gelirdi. Sadece KPSS değil ÖSYM’nin de tüm sınavları mevcuttu...
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik yapılanması kapsamında gerçekleştirilen soruşturmalarda, örgütün alt yapısındaki bazı şüphelilerin ifadelerinde A.D.'nin adı yer aldı. Jandarma ekipleri yaptığı operasyonla A.D.'yi yakaladı. Buradaki işlemlerinin ardından 2010 KPSS soruşturması kapsamında emniyete sevk edilen A.D., çalınan sınav sorularına ilişkin önemli bilgiler verdi. ÖSYM'nin yaptığı tümsınavların sorularının Turgut Özal Üniversitesiile Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği'negeldiğini belirten A.D., bu soruların örgütün içindeki herkese verilmediğini belirtti. A.D., şunları söyledi: "Çalınan sorular, örgüteolan sadakati nedeni ile 'mahrem hizmetler'kategorisinde bulunmayı 'hak etmiş' kişilerineşleri, yakınları başta olmak üzere Gülen'esadık ve itaatkar militanlara servis edildi.Soruların verileceği kişiyi tanıyan 'abi'lerinreferansı da çok önemliydi."
JANDARMA BİRİMİNİ DEŞİFRE ETTİ
A.D., üniversitelerdeki akademik kadrolara örgüt üyelerini yerleştirmek için ALES, TUS; yabancı dilşartı arayan kurumlarda etkinliği sürdürebilmekiçin KPDS sorularının verildiğini de itiraf etti. A.D. örgütün jandarmadaki yapılanmasına ilişkin de önemli bilgiler verdi. Jandarma okullarına gönderilecek çocukların örgüt evlerinde yetiştirildiğini belirten A.D., FETÖ'nün Kara Harp Okulu'nda istedikleri kişileri jandarma sınıfına ayırıp orada örgütlenmeyi sağladıklarını ifade etti. Her grubun 'öğretmen', 'doktor' denilen aracılar ile okul bitene kadar takip edildiği, daha sonra atandıkları yerlerde 2-3 kişiden oluşan gruplara çoğunlukla mesleği öğretmen olan 'serdoktorların' ağabeylik yaptığını belirten A.D., kendisinin de 'grup abisi' olduğunu itiraf etti.
KAZANMA GARANTİLİ DERSHANELERİ VARDI
FETÖ'nün tüm ÖSYM sınav sorularına ulaşması akıllara örgüte ait kapatılan Körfez Dershanesi'nin kampanyasını getirdi. Dershane kapatılmadan önce ülke çapında tüm şubelerinde kazanma garantili kampanya yapmıştı. Kampanyaya katılan öğrenciler tercihlerini yapıyor, bu tercihlerden birini kazanamayan öğrenciye tüm parası iade ediliyordu. Bu sayede daha önce sınavı kazanamamış öğrencilerin İTÜ gibi yüksek puanlı üniversitelere girdiği görülmüştü.
P2 MASON LOCASI GİBİ
İzmi r'de , Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Ömer Doğruöz, ByLock'çu FETÖ üyesi polis memuru Emin Tahtalı hakkında iddianame hazırladı. İddianamede kimlik kartı taşımamaları, kod ismi kullanmaları ve üyeliklerini gösteren F serisi 1 dolar dağıtılması nedeniyle örgüt İlluminati, Opus Dei ya da İtalya'daki P2 Mason Locası'na benzetildi.
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