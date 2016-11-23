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Büyük temizlik

Büyük temizlik
FETÖ'ye yönelik temizlik genişletildi. Dün yayımlanan ile 16 bin personel ihraç edildi. TSK'dan bin 988, Emniyet'ten ise 7 bin 586 kişinin gönderildiği kaydedildi. Sağlık, Maliye, MEB'in aralarında yer aldığı kamu kurum ve kuruluşlarından da 6 bin kişi ihraç edildi. 550 dernek, 9 basın- 19 özel sağlık kuruluşunun kapatıldığı kaydedildi. 157 personel ise görevine geri döndü.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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