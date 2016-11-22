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ları hedef aldı

’tan terörü büyük ölçüde temizlendi. İnsanlar evlerine, lar larına kavuştu. Ancak hain teröristler zarar gören parkları onaran inşaat şirketinin araçlarına bombalı düzenledi

PKK çocukları hedef aldı
Şırnak'ta, 'lı teröristlerin çukur kazıp barikatlar kurarak larını kent merkezine taşımaları nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının 4 Kasım'da kısmen kaldırılmasıyla kente dönüşler devam etti. Operasyonların başarılı şekilde tamamlanmasıyla rahat nefes alan vatandaşlar, larda, kafelerde ve güven içinde oturarak, baharı andıran güneşli günlerin keyfini çıkardı. Vatandaşlardan bir kısmı fırın ve marketlerden ihtiyaçlarını karşılarken, lar da parklarda oyun oynadı. Valilik, KHK kapsamında görevlendirme yapılan belediye ve STK'ların iş birliğiyle teröristlerin tahrip ettiği kenti imar etmeye çalışmaya başladı. Kentte belediye tarafından yürütülen temizlik ve hummalı çalışmalar göze çarptı. Yine valilik koordinatörlüğünde, sokağa çıkma yasağı sürerken terör mağdurlarına yapılan yardım çalışmaları, yasağın kısmen kaldırılmasının ardından da devam ediyor. lı vatandaşlar "Evlerimiz terör olayları nedeniyle zarar gördü. İnşallah önümüzdeki süreç daha iyi olur, bir daha başımıza bu felaket gelmez" diye konuştu. Parklara koşan çocuklar ise "Okulumuza, arkadaşlarımıza kavuştuğum için çok mutluyuz. Parktayız, arkadaşlarımızla oyun oynuyoruz" yorumunu yaptı. Ancak PKK, Şırnaklı çocuklara bu mutluluğu çok gördü. Teröristlerin kullanılamaz hale getirdiği yolları ve parkları onaran inşaat şirketine ait iş makineleri ve kamyonlara el yapımı bombayla saldırı yapıldı. Saldırıda iki sivil vatandaş yaralandı.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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