PKK çocukları hedef aldı

Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerin çukur kazıp barikatlar kurarak saldırılarını kent merkezine taşımaları nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının 4 Kasım'da kısmen kaldırılmasıyla kente dönüşler devam etti. Operasyonların başarılı şekilde tamamlanmasıyla rahat nefes alan vatandaşlar, parklarda, kafelerde huzur ve güven içinde oturarak, baharı andıran güneşli günlerin keyfini çıkardı. Vatandaşlardan bir kısmı fırın ve marketlerden ihtiyaçlarını karşılarken, çocuklar da parklarda oyun oynadı. Valilik, KHK kapsamında görevlendirme yapılan belediye ve STK'ların iş birliğiyle teröristlerin tahrip ettiği kenti imar etmeye çalışmaya başladı. Kentte belediye tarafından yürütülen temizlik ve hummalı çalışmalar göze çarptı. Yine valilik koordinatörlüğünde, sokağa çıkma yasağı sürerken terör mağdurlarına yapılan yardım çalışmaları, yasağın kısmen kaldırılmasının ardından da devam ediyor. Şırnaklı vatandaşlar "Evlerimiz terörolayları nedeniyle zarar gördü. İnşallahönümüzdeki süreç daha iyi olur, bir dahabaşımıza bu felaket gelmez" diye konuştu. Parklara koşan çocuklar ise "Okulumuza,arkadaşlarımıza kavuştuğum için çokmutluyuz. Parktayız, arkadaşlarımızlaoyun oynuyoruz" yorumunu yaptı. Ancak PKK, Şırnaklı çocuklara bu mutluluğu çok gördü. Teröristlerinkullanılamaz hale getirdiği yolları veparkları onaran inşaat şirketine ait işmakineleri ve kamyonlara el yapımıbombayla saldırı yapıldı. Saldırıda iki sivil vatandaş yaralandı.
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