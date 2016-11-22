Maltepe'de bir firmaya gönderilen paketin açılmasıyla meydana gelen patlamaya ilişkin, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen şirket sahibinin oğlu tutuklandı.

Anadolu Adalet Sarayı'nda savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen A.C.K'nın sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, A.C.K'nın "tasarlayarak bombalamak suretiyle yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bir hafta önce meydana gelen olayda, 4 katlı binadaki elektrik ve mühendislik firmasına kargoyla geldiği belirtilen bir paketin şirket çalışanlarınca açılmasının ardından meydana gelen patlamada, şirket sahibi Osman Özdemir Kurdaş ile 2 çalışan yaralanmış, Kurdaş'ın oğlu A.C.K. şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmıştı.