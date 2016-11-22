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Kötü Piri

Kötü Piri
İngiltere Parlamentosu Milletvekili , 'ye ve ikiyüzlü Avrupa'ya gösterdi! Ancak yine kötülük etti! Türkiye'nin Avrupa Parlamentosu (AP) Raportörü Kati Piri malum medya üzerinden ülkemizi hedef seçti. Piri, terör örgütleri FETÖ ve 'yı meşru göstermeye çalışan Cumhuriyet'e yapılan operasyonu kullenemedi! Bunu Hürriyet'e verdiği röportaj üzerinden dile getirdi. Hürriyet üzerinden Türkiye'yi "müzakereleri dondurma"yla adeta tehdit etti: "Türkiye'ye kapıyı kapatmıyoruz. Ama Türkiye'nin eylemlerine, bize kapıyı kapatıyor olmasına tepki veriyoruz. Bakın bu da yanlış anlaşılmasın, Türkiye'nin bana kişisel olarak kapıyı kapatmasından bahsetmiyoruz. Parlamentonun görüşü şu; Türkiye son dönemde attığı tüm siyasi adımlarla Avrupa Birliği'ne kapısını kapatıyor!"

15 Temmuz darbe girişimi için tek kelime söyleyemeyen Kati Piri, Cumhuriyet'e yapılan operasyonu ise sindiremedi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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