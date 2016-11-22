İngiltere Parlamentosu Milletvekili Daniel Kawczynski, FETÖ'ye ve ikiyüzlü Avrupa'ya tepki gösterdi! Ancak Kati Piri yine kötülük etti! Türkiye'nin AvrupaParlamentosu (AP) Raportörü Kati Piri malum medya üzerinden ülkemizi hedef seçti. Piri, terör örgütleri FETÖ ve PKK'yı meşru göstermeye çalışan Cumhuriyet'e yapılan operasyonu kabullenemedi! Bunu Hürriyet'e verdiği röportaj üzerinden dile getirdi. Hürriyet üzerinden Türkiye'yi "müzakereleri dondurma"yla adeta tehdit etti: "Türkiye'ye kapıyı kapatmıyoruz. Ama Türkiye'nin eylemlerine, bize kapıyı kapatıyor olmasına tepki veriyoruz. Bakın bu da yanlış anlaşılmasın, Türkiye'nin bana kişisel olarak kapıyı kapatmasından bahsetmiyoruz. Parlamentonun görüşü şu; Türkiye son dönemde attığı tüm siyasi adımlarla Avrupa Birliği'ne kapısını kapatıyor!"
15 Temmuz darbe girişimi için tek kelime söyleyemeyen Kati Piri, Cumhuriyet'e yapılan operasyonu ise sindiremedi.
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