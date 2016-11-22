İngiltere Parlamentosu Milletvekili Daniel Kawczynski, ezberleri bozdu! Diğer İngilizler’in aksine FETÖ’yü topa tuttu: “Gülenci hareketin dünyanın birçok yerinde de faaliyeti var. Böylesine bir olay bugün Türkiye’de yaşanıyorsa, yarın herhangi bir Avrupa ülkesinin de başına gelebilir.”
Avrupalısı, ABD'lisi kol kola girdi. Türkiye'yi hedef alan terör odaklarından desteklerini esirgemedi. Terör örgütü PKK'nın uzantıları Avrupa kentlerinde gösteriler düzenledi. FETÖ ile işbirlikçileri ise Avrupa ve ABD'ye firar etti. Hatta Almanya bu teröristlere sığınma bile verdi. İşte tüm bunlar olurken İngiltere'den aykırı bir ses geldi. İngiltere Parlamentosu Muhafazakar Parti Milletvekili ve Meclis Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Daniel Kawczynski, FETÖ darbe girişimine ülkesinin aksine tavır sergiledi. Kawczynski şunları söyledi: "Darbe girişiminin ardında FETÖ var. Gülenci hareket sadece Türkiye sınırları içinde faaliyet göstermiyor, Türkiye dışında birçok yerde de faaliyetleri var. Böylesinebir olay bugün Türkiye'de yaşanıyorsa,yarın herhangi bir Avrupa ülkesininde başına gelebilir. ABD, NATO müttefiki olan Türkiye'nin FETÖ elebaşısı Gülen'in iade edilmesi talebine kulak vermeli. Türkiye'deki darbe girişiminin araştırılması için bir çalışma başlattık. Ocak ayında da Türkiye'ye gideceğiz. Darbe teşebbüsüne, bazı Avrupa başkentlerinin tamamen sessiz kalması karşısında Türk dostlarımız en hafif ifadeyle, büyük bir hayal kırıklığı içerisinde.
DARBEYİ TÜRK HALKI ÖNLEDİ
Bu olay bir Avrupa ülkesinde yaşansaydı, AB ve NATO üyelerinin o ülkeye büyük destek verdiğine şahit olurduk. Darbeteşebbüsünü durduran Türk halkıydı. Sandık başında verdikleri kararın hedef alındığını çok iyi anladılar. Türk halkına hayran kaldık." Darbe girişiminin ardından Türkiye ve Batı ülkeleri ilişkilerini değerlendiren Kawczynski, "Türkiye'nin NATO'ya olan sadakatini hafife almamamız gerekir. DEAŞ'ın Avrupa'ya ilerleyişini engelleyecek tek ülke Türkiye'dir. Türkiye'yi kaybetmek, Avrupa için felaket anlamına gelir. AB'nin 'Dur kalk-dur kalk' tavrıutanç verici bir tutum" dedi.
İngiltere Parlamentosu Milletvekili Daniel Kawczynski, ezberleri bozdu! Diğer İngilizler'in aksine FETÖ'yü topa tuttu: "Gülenci hareketin dünyanın birçok yerinde de faaliyeti var. Böylesine bir olay bugün Türkiye'de yaşanıyorsa, yarın herhangi bir Avrupa ülkesinin de başına gelebilir."
BBC'YE TEPKİ
Kawczynski,Türkiye'nin FETÖ ilemücadelesinde yalnızbırakılmaması gerektiğinivurguladı. Hatta kendiülkesindeki medyayı bilesuçladı: "Biz dünParis'teki korkunç terörsaldırısında hayatınıkaybedenleri andık.BBC bu trajik saldırı ileilgili haberlerle doluydu.Ama ben kendi yayınkuruluşlarımızda, 15Temmuz'da hayatınıkaybeden insanlaradair çok az şey gördüm.Kanaatimce bizimtoplumumuz, Türkiye'nincumhurbaşkanına vebaşbakanına peşinhükümlü davranıyor. Kendiajandaları var. İngiltere'de241 vatandaşımız, kendimeclisimizi hedef alan veİngiliz halkının demokratikiradesini devirmekisteyen güçler tarafındankatledilseydi ne olurdu?Bence gerçekten durupdüşünmeleri gerek."
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