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İyi biri

Parlamentosu Milletvekili , ezberleri bozdu! Diğer İngilizler’in aksine ’yü topa tuttu: “Gülenci hareketin dünyanın birçok yerinde de faaliyeti var. Böylesine bir olay bugün ’de yaşanıyorsa, yarın herhangi bir ülkesinin de başına gelebilir.”

İyi biri
Avrupalısı, 'lisi kol kola girdi. 'yi hedef alan terör odaklarından lerini esirgemedi. Terör örgütü PKK'nın uzantıları kentlerinde gösteriler düzenledi. ile işbirlikçileri ise Avrupa ve D'ye firar etti. Hatta Almanya bu teröristlere sığınma bile verdi. İşte tüm bunlar olurken İngiltere'den aykırı bir ses geldi. Parlamentosu Muhafazakar Parti Milletvekili ve Meclis Dış İlişkiler Komisyonu üyesi , FETÖ darbe girişimine ülkesinin aksine tavır sergiledi. Kawczynski şunları söyledi: "Darbe girişiminin ardında FETÖ var. Gülenci hareket sadece Türkiye sınırları içinde faaliyet göstermiyor, Türkiye dışında birçok yerde de faaliyetleri var. Böylesine bir olay bugün Türkiye'de yaşanıyorsa, yarın herhangi bir Avrupa ülkesinin de başına gelebilir. ABD, müttefiki olan Türkiye'nin FETÖ elebaşısı Gülen'in iade edilmesi talebine kulak vermeli. Türkiye'deki darbe girişiminin araştırılması için bir çalışma başlattık. Ocak ayında da Türkiye'ye gideceğiz. Darbe teşebbüsüne, bazı Avrupa başkentlerinin tamamen sessiz kalması karşısında Türk dostlarımız en hafif ifadeyle, büyük bir hayal kırıklığı içerisinde.

DARBEYİ TÜRK HALKI ÖNLEDİ
Bu olay bir Avrupa ülkesinde yaşansaydı, AB ve NATO üyelerinin o ülkeye büyük destek verdiğine şahit olurduk. Darbe teşebbüsünü durduran Türk halkıydı. Sandık başında verdikleri kararın hedef alındığını çok iyi anladılar. Türk halkına hayran kaldık." Darbe girişiminin ardından Türkiye ve Batı ülkeleri ilişkilerini değerlendiren Kawczynski, "Türkiye'nin NATO'ya olan sadakatini hafife almamamız gerekir. DEAŞ'ın Avrupa'ya ilerleyişini engelleyecek tek ülke Türkiye'dir. Türkiye'yi kaybetmek, Avrupa için felaket anlamına gelir. AB'nin 'Dur kalk-dur kalk' tavrı utanç verici bir tutum" dedi.
İngiltere Parlamentosu Milletvekili Daniel Kawczynski, ezberleri bozdu! Diğer İngilizler'in aksine FETÖ'yü topa tuttu: "Gülenci hareketin dünyanın birçok yerinde de faaliyeti var. Böylesine bir olay bugün Türkiye'de yaşanıyorsa, yarın herhangi bir Avrupa ülkesinin de başına gelebilir."

BBC'YE TEPKİ
Kawczynski, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinde yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Hatta kendi ülkesindeki medyayı bile suçladı: "Biz dün Paris'teki korkunç terör saldırısında hayatını kaybedenleri andık. BBC bu trajik saldırı ile ilgili haberlerle doluydu. Ama ben kendi yayın kuruluşlarımızda, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden insanlara dair çok az şey gördüm. Kanaatimce bizim toplumumuz, Türkiye'nin cumhurbaşkanına ve başbakanına peşin hükümlü davranıyor. Kendi ajandaları var. İngiltere'de 241 vatandaşımız, kendi meclisimizi hedef alan ve İngiliz halkının demokratik iradesini devirmek isteyen güçler tarafından katledilseydi ne olurdu? Bence gerçekten durup düşünmeleri gerek."
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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